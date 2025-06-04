"На випадок необхідності": Трамп залишив санкції проти Росії у своєму арсеналі, – Білий дім
- Президент США Дональд Трамп все ще може ввести санкції проти Росії.
- В Білому домі заявили, що він готовий застосувати санкції, "якщо це буде необхідно".
Американський лідер Дональд Трамп все ще може ввести санкції проти Росії. Політик залишив такого роду заходи у своєму арсеналі "на випадок необхідності".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.
Дивіться також "Ми на фінішній прямій": коли в Трампа закінчиться терпіння щодо Росії
Трамп і санкції проти Росії
Журналіст запитала у прессекретаря Білого дому, чи підтримує очільник США Трамп законопроєкт про санкції проти країни-агресорки Росії, який вніс до Конгресу сенатор Ліндсі Грем.
Послухайте, президент висловився з приводу своєї позиції щодо санкцій проти Росії. Він розумно залишив це як інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності. Але я думаю, що Сенат і всі в Капітолії поважають президента як головнокомандувача не без причини,
– сказала Лівітт.
Крім цього, вона нагадала, що в понеділок, 2 червня, відбувся другий раунд перемовин між делегаціями України і Росії. Це, за її словами, відбулося з ініціативи президента США.
"Таким чином, він готовий застосувати санкції, якщо це буде необхідно. Сенат і Капітолій розуміють, що президент є головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів, як і належить", – додала Лівітт.