Не зупинили від "реалізації цілей": у МЗС Росії зухвало відповіли на санкційні погрози Трампа

Президент США Дональд Трамп припустив можливість посилання санкцій проти Росії. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що численні обмеження ніяк не вплинули на "реалізацію цілей" в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У Кремлі заявили, що не бояться санкцій США

Марія Захарова звернула увагу на те, що пост Дональда Трампа про санкції почався словами про те, що "Росія розбиває Україну". Вона назвала його "найважливішим". За словами кремлівської посіпаки, протягом багатьох місяців США були зосереджені на перемозі України. А тепер буцімто є визнання того, що українська позиція на полі бою погана.

Правда в тому, що Україна програла, тому що вони довіряли і покладалися на попередній Білий дім. Що стосується нових санкцій, то ми вже зіткнулися з великою кількістю санкцій, і вони не зупинили нас від реалізації наших цілей,

– заявила Захарова.

Зазначимо, що Дональд Трамп у своєму пості зазначив, що серйозно розглядає можливість введення широкомасштабних тарифів і банківських санкцій проти Росії, поки "не буде досягнуто припинення вогню і остаточного врегулювання конфлікту за допомогою мирної угоди".

Як пізніше пояснив Трамп, його заява про посилення санкцій пов'язана з обстрілами України.