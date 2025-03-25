"Мають полетіти голови": у Конгресі обурені ситуацією із чатом посадовців Трампа у Signal

Члени Конгресу США та представники національної безпеки висловили обурення після публікації The Atlantic. У ній стверджувалося, що координація американських ударів по Ємену здійснювалася через чат у месенджері Signal.

Інцидент викликав велике занепокоєння рівнем кібербезпеки США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Реакція на інцидент з чатом посадовців

Один із помічників конгресмена-демократа, який коментував ситуацію на умовах анонімності, назвав це "кошмаром для оперативної безпеки".

У Міністерстві оборони США також були шоковані. Джерела в Пентагоні заявили, що історія зі спілкуванням у Signal є "просто неймовірною" і "в це неможливо повірити".

Або в Міноборони зараз проблеми з кібербезпекою, або (міністр оборони США, – 24 Канал) Гегсет просто не займається цим,

– сказало одне з джерел видання.

Публічно інцидент засудили конгресмени не лише Демократичної, а й Республіканської партії.

"Нічого з цього не повинно було бути відправлено через незахищені системи. Росія і Китай, безсумнівно, стежать за його незасекреченим телефоном", – сказав республіканець Дон Бейкон, маючи на увазі радника президента США з нацбезпеки Майкла Волца.

Це кричущий удар із національної безпеки, і мають полетіти голови,

– зажадав член комітету із Збройних сил Кріс Делузіо.

Сенатор-республіканець Джон Корнін назвав ситуацію "лажою" і закликав до його міжвідомчого розслідування.

Нагадаємо, головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що його помилково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали деталі авіаударів по хуситах. У переписці містилася секретна інформація, розповсюдження якої за межами урядових систем зв’язку є незаконним.

Сам Дональд Трамп у понеділок заявив, що йому "нічого не відомо" про публікацію The Atlantic та інцидент із Signal.