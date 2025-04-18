"Ми всі боїмося": сенаторка-республіканка висловилася про загрозу помсти Трампа

Сенатори від Республіканської партії бояться Дональда Трампа та його помсти. Сенаторка від Аляски Ліза Мурковскі висловила свою стурбованість щодо атмосфери серед політиків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Сенатори-республіканці бояться Трампа та його помсти

Сенатор від Республіканської партії США Ліза Мурковскі оголосила цього тижня, що загроза політичної помсти з боку президента Трампа є достатньо реальною, щоб змусити її хвилюватися говорити про його тарифи, виконавчі накази та скорочення федеральних агентств.

Зауваження Мурковскі, записані у відео, опублікованому Anchorage Daily News, прозвучали у понеділок у відповідь на запитання про те, що вона скаже людям, які бояться змін політики, впроваджених Трампом та його радниками.

"Ми всі боїмося", – сказала Мурковскі на саміті лідерів некомерційних організацій в Алясці.

Вона наголосила, що перебуває в такій політичній ситуації, де раніше не була, і часто відчуває тривогу, коли висловлює свою думку. За її словами, помста – реальна загроза, і це несправедливо в політичному середовищі.

Вказується, що речник Білого дому Тейлор Роджерс заявив, що "єдиною відплатою президента Трампа є успіх та історичні досягнення американського народу".

Мурковскі є однією із небагатьох республіканців у Сенаті, які були готові критикувати політику Трампа, виступати проти деяких його кандидатів у Кабмін та голосувати за скасування його мит проти Канади.

В Anchorage Daily News повідомляли, що в понеділок Мурковскі розкритикував підхід нинішньої адміністрації Трампа до впровадження змін у політику та скорочення урядових послуг, назвавши деякі з них "незаконними".