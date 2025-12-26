"Путін – безжалісний вбивця": у Сенаті США зробили потужну заяву

На Різдво Росія не припинила жорстоких обстрілів України. У Сенаті США заявили, що у такий спосіб Володимир Путін продемонстрував своє небажання миру.

25 грудня кілька сенаторів опублікували заяву щодо вбивств Росією цивільних українців на Різдво, передає 24 Канал.

Як у Сенаті США відреагували на різдвяні атаки Росії на Україну?

Представники Комітету з міжнародних відносин Сенату засудили ворожі удари по Херсону, Чернігову, Харкову, Одесі, Сумах, Донецьку та Кривому Рогу, у той час, як по всьому світу святкували "народження Принца миру".

Парламентарі нагадали, що Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир'я. Тим часом Путін не лише відмовився, але й наказав своїм солдатам у святий день вбивати цивільних.

Рішення Путіна атакувати замість того, аби припинити вогонь, є тривожним нагадуванням для всіх нас: Путін – безжалісний вбивця, який не прагне миру і якому не можна довіряти,

– підсумували сенатори.

Вони також додали, що "віра українців є сильнішою за зло, яке розв'язав Кремль".

Що відомо про російські обстріли України на Різдво?