Канада може дати тріщину: сепаратисти планують референдум про вихід Альберти зі складу

У провінції Альберта можуть провести референдум стосовно виходу зі складу Канади. Сепаратисти Stay Free Alberta заявили про зібрання достатньої кількості підписів для запуску відповідної процедури.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на Associated Press.

Про який референдум ідеться?

Сепаратисти руху Stay Free Alberta передали близько 302 тисячі підписів до виборчої комісії, на підтримку референдуму про вихід Альберта зі складу Канаду. Така кількість перевищує мінімальний поріг у 178 тисяч підписів.

Утім, процедура наразі залишається заблокованою, оскільки суд тимчасово призупинив перевірку достовірності підписів, а провінційна влада очікує юридичної оцінки. Лише після цього зможе початися офіційна підготовка.

У разі скасування судових обмежень виборча комісія розпочне перевірку підписів, після чого влада зможе затвердити формулювання питання і визначити дату референдуму, який попередньо можуть провести 19 жовтня.

Прем'єр-міністерка провінції Даніель Сміт заявила про готовність організувати голосування за умови виконання всіх юридичних вимог, але водночас виступила проти ідеї щодо повного виходу Альберти зі складу Канади.

Прессекретар офісу прем'єрки Сем Блекетт також підтвердив, що чинний уряд провінції підтримує сильну та суверенну Альберту у складі єдиної Канади, тобто прагне розширення автономії, не виходячи зі складу країни.

Це означає, що Альберта залишається провінцією Канади, водночас просуваючи провінційну автономію та борючись за скасування політики Оттави, яка шкодить альбертянам та порушує наші конституційні права,

– сказав він.

Він додав, що станом на зараз офіс прем'єр-міністерки очікує рішення суду, перш ніж виборча комісія Альберти зможе розпочати перевірку підписів. За його словами, будь-які подальші дії залежатимуть від цього результату.

Хто виступає проти відокремлення?

Global News пише, що ідею відокремлення не підтримують кілька корінних народів. Адвокати, які представляють їхні інтереси, стверджують, що відокремлення від Канади порушить конституційно захищені договірні права.

Налагодження та підтримка відносин з керівництвом та громадами корінних народів продовжує бути пріоритетом для уряду Альберти. Ми цінуємо ці відносини та залишаємося відданими прозорості, співпраці та взаємній повазі,

– заявив міністр у справах корінних народів Альберти Раджа Соні.

Конституція, за словами високопосадовиці, є найвищим законом країни, тому захист прав корінних народів та договірні права залишаються чинними незалежно від політичних дебатів щодо можливої автономії провінцій.

Але навіть у разі підтримки ідеї відокремлення на референдумі Альберта не стане незалежною автоматично. Навіть після такого результату буде необхідно провести переговори з федеральною владою Канади й інші процедури.

Що відомо про Stay Free Alberta?

Це кампанія, яка виступає за проведення офіційного референдуму про відокремлення провінції Альберта від Канади і створення з неї незалежної держави. Ключовими лідерами руху є Мітч Сільвестр та адвокат Джефф Рат.

На відміну від рухів, які підтримують ідею автономії, вони виступають саме за вихід зі складу федерації для створення суверенної держави. Утім, згідно з опитуваннями, реальну незалежність підтримують менше 30% мешканців.

Головним важелем впливу цього руху є те, що багата на нафту Альберта віддає надто велику кількість ресурсів федеральному уряду в Оттаві, не отримуючи натомість підтримки для власного енергетичного сектору.

Ба більше, раніше в ЗМІ неодноразово повідомляли, що представники вищезгаданого сепаратистського руху підтримують тісний зв'язок з чинною адміністрацією американського президента Дональда Трампа для підтримки.

Як сепаратисти пов'язані зі США?

У січні 2026 року Дональд Трамп повернувся до своїх попередніх заяв стосовно можливої окупації Канади, Гренландії та Венесуели. Раніше він заявляв про можливе приєднання Канади та встановлення її 51 штатом.

Згодом Financial Times та Edmonton Journal з посиланням на заяви членів сепаратистського руху Альберти повідомляло про їхні обговорення фінансової підтримки США у разі відокремлення регіону від Канади.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні після цього заявляв про очікування від США поваги до канадського суверенітету після повідомлень про такі зустрічі. На його думку, подібні контакти є недоречними та зневажливими.