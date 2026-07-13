Трамп запропонував призначити сестру Ліндсі Грема тимчасовою сенаторкою

Дональд Трамп після смерті сенатора Ліндсі Грема запропонував призначити його сестру Дарлін Грем Нордоне тимчасовою представницею штату Південна Кароліна у Сенаті. За словами президента, таке рішення стало б гідним вшануванням пам'яті.

Про свою пропозицію він повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Чому Трамп хоче, щоб сестра Ліндсі Грема посіла його місце у Сенаті?

Трамп зазначив, що вже звернувся до губернатора Південної Кароліни Генрі Макмастера із проханням призначити Дарлін Грем Нордоне тимчасовою сенаторкою.

Я порекомендував губернатору Генрі Макмастеру призначити чудову сестру Ліндсі Грема, Дарлін, тимчасовою сенаторкою від великого штату Південна Кароліна. Це було б чудовою даниною пам'яті Ліндсі, який її дуже любив!

– написав президент США.

Після смерті Ліндсі Грема його місце в Сенаті стало вакантним, а відповідно до законодавства штату губернатор має право призначити тимчасового сенатора до проведення необхідних виборчих процедур.

Як зазначають американські медіа, Ліндсі Грем мав надзвичайно тісні стосунки зі своєю молодшою сестрою. Після того як їхні батьки померли з різницею у 15 місяців, майбутній сенатор, якому тоді було трохи понад двадцять років, став офіційним опікуном Дарлін. Саме тому кандидатуру його сестри багато хто розглядає як символічне продовження справи покійного політика.

Трамп також наголосив, що саме ця родинна історія стала однією з причин, чому він підтримав її можливе призначення.

Попри рекомендацію президента США, остаточне слово залишається за губернатором Південної Кароліни Генрі Макмастером. Очікується, що під час спеціальної пресконференції він не лише вшанує пам'ять Ліндсі Грема, а й оголосить ім'я людини, яка тимчасово представлятиме штат у верхній палаті Конгресу.

Якщо губернатор погодиться із пропозицією Трампа, Дарлін Грем Нордоне виконуватиме обов'язки сенаторки до завершення процедури відбору нового кандидата від Республіканської партії.

Після цього у штаті проведуть праймеріз, за підсумками яких визначать політика, який представлятиме партію на виборах та претендуватиме на повноцінний сенаторський мандат.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після короткочасної раптової хвороби. За інформацією NBC News, того дня до його будинку на Капітолійському пагорбі прибули медики після повідомлення про зупинку серця.

Він був одним із найвпливовіших республіканців у Сенаті та багато років залишався активним учасником формування зовнішньої політики США. Після початку повномасштабної війни Грем послідовно виступав за підтримку України та неодноразово закликав Вашингтон посилювати військову допомогу Києву й тиск на Росію.

Попри близькі стосунки з Трампом, сенатор вважався одним із небагатьох проукраїнських голосів у його оточенні. Хоча вплив Грема на рішення Білого дому був обмеженим, він залишався важливим прихильником України серед республіканців.

Після звістки про смерть політика президент США назвав його одним із найвидатніших сенаторів, яких він коли-небудь знав.