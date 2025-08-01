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Геополітика Росія Підтримав переговори у Стамбулі, прокоментував війну в Україні: нові заяви Путіна
1 серпня, 14:48
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Підтримав переговори у Стамбулі, прокоментував війну в Україні: нові заяви Путіна

Тимур Єремьянц

Президент Росії позитивно оцінив перемовини у Стамбулі, прокоментував війну в Україні та обмін тілами бійців. Також, за словами диктатора, умови Росії щодо досягнення миру, озвучені влітку 2024 року, нібито залишаються незмінними.

Головні заяви російського диктатора Володимира Путіна під час спілкування з журналістами після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком зібрав 24 Канал.

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Що сказав президент Росії?

 

Путін вважає, що політичний режим у Росії заснований на Конституції. "Він законний, чого не скажеш про Україну", – видав російський диктатор.

Володимир Путін позитивно оцінив результати третьої зустрічі делегацій Росії та України у Стамбулі, адже завдяки їй вдалося домовитись про обмін тілами бійців.

"Нам потрібен тривалий і міцний світ на добрих базових засадах, які задовольняли й Росію, і Україну", – сказав російський диктатор.

Путін заявив, що Москва передала Києву тисячі тіл загиблих українських солдатів та отримала десятки тіл російських бійців.