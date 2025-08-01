Президент Росії позитивно оцінив перемовини у Стамбулі, прокоментував війну в Україні та обмін тілами бійців. Також, за словами диктатора, умови Росії щодо досягнення миру, озвучені влітку 2024 року, нібито залишаються незмінними.

Головні заяви російського диктатора Володимира Путіна під час спілкування з журналістами після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком зібрав 24 Канал.

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Що сказав президент Росії?