Швейцарія заборонила військовим літакам США летіти через її територію, – Bloomberg

Швейцарія тимчасово закрила свій повітряний простір для військових літаків Сполучених Штатів. Йдеться про польоти американської військової авіації через територію країни.

У владі пояснили рішення дотриманням нейтралітету та чинних правил використання повітряного простору. Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про заборону Швейцарії?

Швейцарська влада вирішила закрити свій повітряний простір для американських військових літаків. Йдеться про польоти військової авіації США через територію країни, які зазвичай здійснюються у межах міжнародних військових або логістичних операцій.

За інформацією медіа, відповідне рішення пов’язане з правилами використання швейцарського повітряного простору та особливим статусом нейтралітету країни. Саме тому польоти іноземних військових літаків через її територію часто потребують спеціальних дозволів.

У випадку з американською військовою авіацією такі польоти вирішили тимчасово обмежити.

Швейцарська влада неодноразово наголошувала, що уважно контролює використання свого повітряного простору. Особливо це стосується польотів військових літаків, які можуть бути пов’язані з міжнародними військовими операціями.

Через це іноземні держави мають отримувати спеціальні дозволи для таких польотів, а в окремих випадках влада може їх не надавати.

