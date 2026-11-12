"Непохитна історична місія": Сі Цзіньпін оголосив про намір об'єднати Тайвань із Китаєм

Очільник Китаю Сі Цзіньпін 12 листопада заявив про необхідність повного приєднання Тайваню до КНР мирним шляхом. Політик назвав це питання непохитною історичною місією своєї партії та висловив готовність до перемовин.

Як повідомляє Reuters, свій виступ китайський лідер виголосив у Великій залі народних зібрань у Пекіні.

Що відомо про наміри Сі Цзіньпіна?

Пекін планує спиратися на політику "одна країна – дві системи" та так званий "принцип єдиного Китаю", згідно з яким обидва береги Тайванської протоки визнаються спільною територією.

Поступ історії не можна зупинити. Повне возз'єднання батьківщини має бути здійснене, і воно, безсумнівно, буде здійснене,

– заявив Сі.

Він також закликав жителів материка та острова об'єднатися, щоб разом протидіяти силам, які відстоюють незалежність регіону, та підтримувати мирний діалог.

Офіційний Тайбей відкинув пропозицію Пекіна

Уряд острова категорично відхилив заяви китайського керівництва. Рада з питань відносин з материковим Китаєм наголосила, що ані тайванська влада, ані народ не приймуть нав'язувану формулу співіснування, яка веде до підпорядкування авторитарній системі Комуністичної партії.

Що стосується формулювання про об'єднання Тайваню, то воно майже не відрізняється від того, що було раніше,

– констатував речник ради Лян Вень-цзе.

Хроніка тиску на демократичний острів

Пекін розглядає самоврядний острів як власну провінцію та не виключає застосування армії для встановлення контролю. Попри це, Тайвань управляється власною адміністрацією з 1949 року, спираючись на власну конституцію та демократично обране керівництво.

Нова хвиля напруженості навколо острова триває з літа 2022 року, коли відбувся візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Відтоді армія КНР систематично посилює військову присутність біля тайванських кордонів, залучаючи флот, ударні літаки та безпілотники.

До того ж Китай розширив повноваження держави щодо вилучення майна громадян і приватних компаній у разі масштабного воєнного конфлікту. Відповідні зміни внесли до закону про мобілізацію. Нові правила посилять контроль Пекіна над економікою, інфраструктурою й високими технологіями.