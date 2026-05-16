Після історичної зустрічі у Пекіні: Сі Цзіньпін відвідає США восени

Китайський лідер Сі Цзіньпін за запрошення американського президента Дональда Трампа відвідає США. Візит заплановано на осінь 2026 року.

Таку інформацію повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у коментарі журналістам. Про це пише CNN.

Дивіться також Трамп приїхав "без карт": про що можуть домовитись лідери США та Китаю та як це вплине на світ

Про що повідомив Китай?

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у коментарі державним ЗМІ назвав нещодавню зустріч американського президента Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, яка відбулася у рамках візиту першого у Пекіні, історичною.

За словами дипломата, під час переговорів лідери обох держав провели змістовну розмову та досягли вагомих домовленостей. Також окремо високопосадовець відзначив прогрес у торговельно-економічному напрямку.

Згідно з оприлюдненою інформацією, учасники торгівельних консультацій дійшли збалансованих та конструктивних результатів та погодилися продовжити виконання домовленостей, досягнутих на попередніх етапах.

Крім вищезгаданого, сторони також обговорили розширення доступу сільськогосподарської продукції на ринки обох країн, подальше зниження тарифних бар'єрів і створення спільної ради з питань торгівлі та інвестицій.

Коли Сі востаннє відвідував США?

Відомо, що попередній візит китайського лідера до США відбувся ще у листопаді 2023 року у рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який проходив у Сан-Франциско, що у штаті Каліфорнія.

На той момент це був перший його візит за 6 років. Під час цього візиту Сі Цзіньпін також провів прямі переговори з чинним тоді американським президентом Джо Байденом, спрямовані на покращення відносин між країнами.

Як пройшов візит Трампа у Пекін?

Нагадаємо, 13 травня у рамках кількаденного візиту Дональд Трамп прибув до Пекіну, його зустріли віцепрезидент Китаю Хань Чжен та інші офіційні особи. З президентом США прибули Ілон Маск та інші впливові особи.

Незадовго після цього американський президент особисто зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За даними ЗМІ, ключовими темами обговорень стали Тайвань, Іран, а також двосторонні відносини між країнами, зокрема торгівля.

Американський політик Борис Пінкус у коментарі 24 Каналу пояснював, що лідери також могли обговорювати питання України, зокрема тиск на російську сторону задля заморожування поточної лінії фронту для переговорів.