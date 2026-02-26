Лідер Китаю зробив заяву про мирні переговори Росії з Україною
- Сі Цзіньпінь під час зустрічі з канцлером Німеччини заявив, що ключ до миру між Україною та Росією полягає в послідовному діалозі та перемовинах.
- Китай вважає, що в переговорах повинні брати участь усі сторони, включаючи європейців.
Лідер Китаю Сі Цзіньпінь під час зустрічі в Пекіні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що шлях до завершення війни в Україні лежить тільки через послідовний діалог. Він наголосив на важливості врахування інтересів усіх сторін.
Про це йдеться в комюніке про результат переговорів лідерів Китаю та Німеччини, пише пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.
Читайте також Китай зробив гучну заяву про мир до четвертої річниці війни в Україні
Що заявив Сі Цзіньпінь про мирні переговори України й Росії?
У Пекіні під час обговорення із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Сі Цзіньпінь заявив про принципову позицію Китаю. Йдеться про те, що, на його думку, ключ до миру полягає в послідовному діалозі та перемовинах.
Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки,
– заявив він.
Однак, позиція Китаю повністю суперечить підходу Росії. Це стосується обов'язкової участі європейців у переговорах. Адже Кремль наполягає на домовленостях із США без врахування позицій українців та європейців.
Що відомо про позицію Китаю щодо війни в Україні?
Експерт, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, пояснив, що під час Мюнхенська конференція безпеки Пекін закликав Європу набути власної суб'єктності та вибудовувати власну стратегію безпеки. А Росію розглядає як залежного й контрольованого партнера і не планує допомагати їй виходити з міжнародної ізоляції.
Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай публічно декларує готовність сприяти Україні та виступає за мирне врегулювання війни. Проте водночас може надавати приховану підтримку Росії через економічну співпрацю, торгівлю технологіями подвійного призначення та закупівлю енергоресурсів.
Така подвійна стратегія Пекіна, на думку західних чиновників і аналітиків, дозволяє Москві частково обходити санкції й продовжувати війну. Це викликає серйозне занепокоєння серед союзників України щодо впливу Китаю на перебіг конфлікту.