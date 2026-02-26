Лідер Китаю зробив заяву про мирні переговори Росії з Україною

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь під час зустрічі в Пекіні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що шлях до завершення війни в Україні лежить тільки через послідовний діалог. Він наголосив на важливості врахування інтересів усіх сторін.

Про це йдеться в комюніке про результат переговорів лідерів Китаю та Німеччини, пише пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю.

Що заявив Сі Цзіньпінь про мирні переговори України й Росії?

У Пекіні під час обговорення із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Сі Цзіньпінь заявив про принципову позицію Китаю. Йдеться про те, що, на його думку, ключ до миру полягає в послідовному діалозі та перемовинах.

Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки,

– заявив він.

Однак, позиція Китаю повністю суперечить підходу Росії. Це стосується обов'язкової участі європейців у переговорах. Адже Кремль наполягає на домовленостях із США без врахування позицій українців та європейців.

Що відомо про позицію Китаю щодо війни в Україні?