Сікорський висловився про путінську Росію і загрозу з неї, назвавши альтернативний сценарій

Росія продовжуватиме становити небезпеку для європейських країн, поки нею керує Володимир Путін. Водночас можливий ще один сценарій розвитку подій, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За словами Сікорського, сьогоднішня Росія – це кривава диктатура, у ній більше політичних в'язнів, ніж у Радянському Союзі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVN24.

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Сікорський висловився про Росію

Я думаю, ми не можемо бути впевнені в тому, що робитиме наш великий сусід Росія, поки Володимир Путін перебуває на чолі цієї країни,

– сказав він.

Він зазначив, що сучасна Росія є кривавою диктатурою. За його словами, кількість політичних в’язнів у Росії перевищує показники пізнього СРСР. Вона створила ідеологію, промила людям мізки, змусивши їх повернутися в імперію.

Тож Росія під цим керівництвом і з такою державною ідеологією становитиме загрозу доти, доки у неї буде таке керівництво,

– підкреслив польський міністр.

Водночас він зауважив, що "існує сценарій, за якого у Росії просто почне не вистачати особового складу і техніки для продовження цієї агресивної війни".