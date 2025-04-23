Порадив втримати Владивосток і звинуватив у привласненні Київської Русі: Сікорський розніс Росію
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не зацікавлена в існуванні незалежної Польщі та України, і звинуватив Москву у привласненні Київської Русі.
- Сікорський наголосив, що Росія більше не зможе диктувати правила європейським сусідам, та порадив Кремлю зосередитися на утриманні власних територій.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росію не цікавить існування Польщі й України як незалежних держав. Втім, він додав, що Москва більше не буде правити ані в Києві, ані у Варшаві, ані в інших європейських столицях.
Про це глава МЗС Польщі заявив під час виступу в Сеймі, передає кореспондентка 24 Каналу.
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Як у Польщі рознесли Росію
Починаючи своє звернення до польського парламенту, міністр закордонних справ назвав цей виступ найважчим і додав, що зараз "міжнародна ситуація є найскладнішою за останні десятиліття".
Під час свого виступу Сікорський згадав й Алєксандра Дугіна, відомого путінського російського "філософа-ідеолога руського міра".
"Головний ідеолог Кремля Дугін багато років тому заявив, що для Польщі немає місця на євроазійському континенті. У своєму геополітичному і сакрально-географічному розвитку Росія не зацікавлена в існуванні незалежної, самостійної польської держави в будь-якій формі, так само як і в існуванні України", – сказав Сікорський.
Він зазначив, що Росія класично починає зі "слів", а після цього на вулицях іншої країни з'являються "кіборги, чекісти й танки". Очільник МЗС Польщі нагадав, що Росія вкрала українську ідентичність, привласнюючи собі Київську Русь, хоча "перша вціліла згадка про Москву з'явилася в 1147 році як про провінційний опорний пункт Києва".
Російське право на Варшаву приблизно таке ж легітимне, як і наше на Смоленськ, бо ми там теж правили близько 100 років. Різниця в тому, що в нашій країні майже ніхто не мислить таким анахронічним чином,
– наголосив міністр закордонних справ Польщі.
Радослав Сікорський наголосив, що Москва більше не зможе диктувати правила європейським сусідам. Він додав, що Кремлю варто думати не про завоювання нових територій, а про втримання власних, зокрема, східних земель.
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"У мене для вас новина: ви більше ніколи не будете тут правити – ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі. У вас достатньо землі в 11 часових поясах, і вам все ще не вистачає, тож займіться краще управлінням тим, що, згідно з міжнародним правом, лежить у межах ваших кордонів. Замість того, щоб фантазувати про завоювання Варшави, турбуйтеся про те, чи втримаєте ви Хайшенвей (Владивосток – 24 Канал)", – підсумував очільник МЗС Польщі.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що європейські країни мають підготуватися до можливої агресії Росії до 2030 року.