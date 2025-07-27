Вперше після падіння Асада: у Сирії відбудуться парламентські вибори

Нова сирійська влада офіційно оголосила, що проведе вибори до парламенту. Цікаво, що частину депутатів призначить тимчасовий президент Ахмед аш-Шараа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Коли будуть вибори у Сирії?

Вибори до парламенту Сирії відбудуться з 15 по 20 вересня. Це стане першим волевиявленням за нової влади, встановленої після повалення Асада.

Третину з 210 місць призначить Ахмед аш-Шараа, решту оберуть люди. В кожній провінції Сирії буде створено колегію виборців для голосування.

Тимчасова конституція, підписана аш-Шараа в березні, передбачає створення Народного комітету, який виконуватиме функції тимчасового парламенту до ухвалення постійної конституції і проведення загальних виборів, а цей процес може тривати роками. Оголошення про майбутні вибори з'явилося в той час, коли країна все більше розділяється у своїх поглядах на нову владу в Дамаску після того, як на початку цього місяця в південній провінції Сувейда спалахнуло насильство на релігійному ґрунті. Бої забрали життя сотень людей і поставили під загрозу крихкий післявоєнний перехідний період у Сирії,

– зауважили журналісти.

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