Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто постійно повідомляв Москву про перебіг засідань Європейського Союзу, звітувавши своєю російському колезі Сергію Лаврову просто під час перерв зустрічей.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Про що Сіярто доповідав Лаврову?

Видання з посиланням на європейського чиновника з безпекових питань повідомило, що Петер Сіярто особисто телефонував Сергію Лаврову, щоб оперативно передавати зміст дискусій та ймовірні рішення Євросоюзу.

За даними WP, шляхом такої тісної комунікації й співпраці між угорським та російським міністрами Москва фактично була присутня за столом переговорів на кожному засіданні Євросоюзу впродовж багатьох років.

Згідно з оприлюдненою інформацією, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році голова угорського зовнішньодипломатичного відомства здійснив щонайменше 16 офіційних візитів до Москви.

Останній раз це було 4 березня 2026 року, у рамках якого Петер Сіярто особисто зустрівся з диктатором Володимиром Путіном. Цікаво, що на запит журналістів стосовно інформації про такі доповіді Сіярто не відповів.

Нагадаємо, під час останньої зустрічі Сіярто і Путін обговорювали енергетичну співпрацю, постачання російського газу до Угорщини, питання енергетичної безпеки в Європі та двосторонні політичні відносини.

Як Угорщина допомагає Росії?