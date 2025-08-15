Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейський Союз нібито хоче скинути уряди трьох країн. За словами політика, Брюссель "не влаштовує" влада в Угорщині, Словаччині та Сербії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Петера Сіярто на його фейсбук-сторінці.

Які закиди висунув глава МЗС Угорщини до Брюсселя?

Сіярто написав, що Брюссель нібито перестав бути фактором світової політики. На думку угорського міністра, це "доводить той факт", що на перемовини Росії та США в Алясці європейських лідерів не покликали.

Це явно дратує основних ліберальних політичних лідерів, і в результаті зростає тиск на уряди, які виступають за мир, дотримуються національних інтересів і не підкоряються Брюсселю. Сьогодні як ніколи ясно, що в Центральній Європі відбуваються все більш жорсткі дестабілізації, спрямовані на повалення урядів, та спроби зовнішнього втручання проти патріотичних урядів Словаччини, Угорщини та Сербії,

– написав глава МЗС Угорщини.

Він також додав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн буцімто відкрито підтримує угорську опозиційну партію "Тиса".

Також Сіярто стверджує, що нібито Брюссель хоче "усунути уряди, які виступають за мир, які є патріотичними та відстоюють національні інтереси, щоб на їх місце поставити своїх маріонеток".

Тож угорський міністр поговорив із колегами Юраєм Бланаром зі Словаччини та Марко Джурічем із Сербії, і всі вони вирішили, що "в умовах грубих спроб зовнішнього втручання ми маємо ще сильніше відстоювати наш суверенітет і мир".

До слова, у Сербії 13 серпня протести, які тривають 9 місяців, загострились. В Новому Саді прихильники Сербської прогресивної партії (SNS) кидали фаєри та петарди в антиурядових протестувальників, що змусило поліцію втрутитися.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що в ніч на четвер у протестах в Сербії постраждали понад 60 мітингувальників та 16 поліцейських. Також він назвав антиурядових демонстрантів "бандитами".