Трамп може звільнити свого радника Волца через інцидент із чатом у Signal, – Politico

Радник Білого дому з національної безпеки Майкл Волц опинився під загрозою звільнення після скандалу зі зливом інформації про американську операцію проти хуситів у Ємені. Таке рішення може ухвалити президент США Дональд Трамп.

Рішення можуть ухвалити найближчими днями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Волцу загрожує звільнення

За словами двох неназваних посадовців адміністрації, Волц має піти у відставку, щоб уникнути репутаційних втрат для президента.

Було нерозумно не перевірити, хто був на зв’язку. Було нерозумно вести цю розмову в Signal. Ви не можете бути нерозважливими на посаді радника з національної безпеки,

– зазначив один зі співрозмовників видання.

Інший чиновник висловився ще різкіше: "Всі в Білому домі можуть погодитися з одним: Майк Волц – ідіот".

При цьому він не очікує, що інцидент матиме масштабні наслідки для адміністрації президента США.

Попри критику, у Білому домі поки підтримують Волца. Прессекретарка Керолайн Левітт заявила, що президент залишається задоволеним роботою своєї команди з нацбезпеки.

"Я не думаю, що є якісь довгострокові політичні наслідки для Трампа або адміністрації, окрім того, що це може коштувати Волцу роботи", – додав анонімний співрозмовник.

Водночас третій співрозмовник зазначив, що Трамп вже говорив з Волцом і Білий дім його підтримує. Це зокрема заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Як сказав Трамп, атаки на хуситів були дуже успішними та ефективними. Президент продовжує повністю довіряти своїй команді з національної безпеки, включно з радником з національної безпеки Майкла Волца,

– заявила вона.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також висловив підтримку раднику, заявивши, що той "абсолютно не повинен" йти у відставку.

"Він має виняткову кваліфікацію для цієї роботи. Йому довіряють. Він був створений для цієї роботи, і я повністю довіряю йому", – додав він.

Раніше стало відомо, що головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до групового чату в Signal, де чиновники адміністрації Трампа обговорювали військову операцію проти єменських хуситів.

Трамп, відповідаючи на запитання журналістів 24 березня, запевнив, що "нічого не знає" про цю історію.

Наступного дня міністр оборони США Піт Гегсет заперечив факт витоку секретних військових планів.