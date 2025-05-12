Сіярто звинуватив Україну у "роздмухуванні наклепницькій кампанії" проти Угорщини

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито веде наклепницьку кампанію проти Угорщини, яка останнім часом набрала нових обертів. Це сталося, за словами міністра, на тлі останніх скандалів зі шпигунством.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Петера Сіярто під час пресконференції з руандійським колегою у Будапешті, які цитує видання Index.hu.

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Які заяви зробив Сіярто щодо України

Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції Сіярто заявив, що у випадку звинувачень у шпигунстві з боку Києва "ми стикаємося з величезною, фінансованою та контрольованою державою антиугорською кампанією з наклепу та дискредитаційною пропагандою в Україні".

За словами угорського міністра, з початку повномасштабного вторгнення Росії, і відколи угорський уряд чітко дав зрозуміти, що не надсилатиме зброю та гроші, а також не припинить енергетичну співпрацю з Москвою, "в Україні ведеться пропагандистська війна проти Угорщини, і нові її розділи постійно з'являються, як, наприклад, минулої п'ятниці".

Щодо запланованих на 12 травня переговорів щодо прав нацменшин угорців на Закарпатті, Петер Сіярто відповів, що зараз менш слушний час для цього через "посилення дискредитаційної кампанії проти угорців".

Глава угорського МЗС також назвав подвійними стандартами з боку лівої преси те, що коли уряд країни послідовно виступає проти позбавлення прав угорської меншини в Україні з 2015 року, його підозрюють у проросійських настроях, але коли уряд скасовує консультації з цього питання, то вони одразу починають турбуватися про населення Закарпаття.

Звичайно, ми хотіли б продовжити переговори з українцями щодо угорців на Закарпатті, так само як ці переговори тривають уже десять років, і десять років українці обіцяють нам дрова, десять років вони нас вирубують, і десять років вони безперервно відбирають права в угорського народу. Тож можете повірити, що зміна антиугорської політики останніх десяти років в Україні не залежала і не залежить від цих одних переговорів,

– сказав Сіярто.

До слова, дипломатичні скандали між Україною та Угорщиною сталися після того, як СБУ затримала 2 агентів, куратором якої був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Один з агентів мав дізнатися про настрої населення Закарпаття, а також слідкувати за переміщенням озброєння у регіоні.

Пізніше у Будапешті на це відреагували висиланням 2 українських дипломатів із нібито звинуваченням у шпигунстві, дзеркальні дії виконала й Україна. Окрім того, в угорській столиці було затримано колишнього українського дипломата, який перебував в країні як цивільна особа, та депортовано до Києва.