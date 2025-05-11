Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт уряду Угорщини. Попередньо відомо, що це міг бути Сергій Александров.

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Що відомо про депортацію дипломата з Будапешта

Увечері 9 травня 2025 року співробітники Антитерористичного центру затримали громадянина України в центрі Будапешта. Національне генеральне управління імміграції заборонило йому в'їзд та проживання на території Угорщини через підозри у шпигунській діяльності.

Після з’ясування обставин чоловіка тієї ж ночі депортували. За інформацією угорської влади, раніше він "працював під дипломатичним прикриттям, однак на момент затримання вже не мав офіційного статусу".

За даними видання Telex, депортований чоловік у 2010-х роках працював дипломатом у посольстві України в Будапешті, проте вже тривалий час не мав дипломатичного статусу в Угорщині.

Його дружина є співвласницею українського ресторану в столиці країни Будапешті. Як зазначає видання, чоловіка негайно вислали з країни, і наразі він перебуває в Києві.

Хто був депортованим чоловіком з Угорщини

Український журналіст Віталій Глагола, з посиланням на власні джерела, заявив, що чоловіком, якого нещодавно затримали у центрі Будапешта, виявився Сергій Васильович Александров – колишній перший секретар посольства України в Угорщині.

Саме його спецслужби зупинили на білій Toyota у районі площі Ференцек тер в центрі міста та затримали просто на вулиці,

– пише медійник.



Сергій Александров міг бути заарештованим чоловіком у Будапешті / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

Глагола наголошує, що наразі Александров не є чинним дипломатом, а перебував в Угорщині як цивільна особа. Він також встановив, що Александров є власником двох ресторанів на вулиці Károly körút і Ráday utca в Будапешті.

Окрім того, журналісту вдалося знайти архівовану сторінку на сайті МЗС, де раніше згадували ім’я Александрова як працівника українського посольства. Зараз ця сторінка вже не активна, але її копія збереглась у кеші Google.



Сергій Александров був працівником посольства України в Угорщині / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи

До слова, на затримання дипломата вже відреагував речник МЗС України Георгій Тихий. Він заявив, що коли закінчуються докази, починається полювання на відьом, тож угорській владі давно пора "покласти край безглуздій антиукраїнській істерії".