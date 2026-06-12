У Навроцького пояснили, чому Зеленського поки не позбавляють ордена Білого орла

У команді президента Польщі Кароля Навроцького заявили, що питання позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла наразі не вирішене. У Варшаві хочуть дочекатися реакції Києва на суперечку.

Водночас польська сторона наголошує, що не погоджується з рішенням про вшанування героїв УПА в назві підрозділу. Про це сказав речник президента Рафал Лешкевич в інтерв’ю TV Republika.

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Чи позбавлять Зеленського ордена через суперечку?

За словами Лешкевича, польська влада негативно сприйняла рішення України щодо найменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій на честь героїв Української повстанської армії. Однак Варшава поки не поспішає із жорсткими кроками та вирішила взяти паузу.

Ми ще трохи зачекаємо, щоб подивитись, чи президент Зеленський не змінить своє рішення. Ми не можемо прийняти цю ситуацію,

– заявив він.

Лешкевич також підкреслив, що наразі тривають дипломатичні консультації, а тому польська сторона не хоче робити поспішних заяв чи рішень.

Тому найближчим часом рішення щодо ордена Білого орла не очікується. Президент Польщі не повертатиметься до цього питання до свого офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки.

Крім того, речник зазначив, що особистої розмови між Каролем Навроцьким та Володимиром Зеленським з цього приводу поки не було. У Варшаві наголошують, що розраховують на подальший діалог із Києвом та не виключають обговорення ситуації на найвищому рівні.

Варто зауважити, що орден Білого орла є найвищою державною нагородою Польщі. Його вручають за видатні заслуги перед польською державою та народом, а також за внесок у розвиток міжнародних відносин. Володимир Зеленський отримав цю нагороду від Польщі як знак особливої поваги та визнання ролі України у боротьбі за свободу та безпеку Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Чому розгорілася суперечка?

Скандал розгорівся наприкінці травня після того, як президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів українського війська почесного найменування "Героїв УПА". В указі зазначалося, що таке рішення ухвалили з огляду на бойові заслуги підрозділу та з метою відновлення історичних традицій українського війська.

Після цього у Польщі пролунала хвиля критики з боку представників влади та політиків. Зокрема, негативно щодо рішення висловилися президент Польщі Кароль Навроцький, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш та низка представників консервативного політичного табору.

Коментуючи ситуацію, глава польського МЗС Радослав Сікорський наголосив, що офіційна позиція Варшави залишається незмінною.

У Польщі пояснюють свою реакцію тим, що діяльність УПА залишається надзвичайно болючою темою для значної частини польського суспільства через різне трактування подій Другої світової війни та Волинської трагедії. Саме тому будь-які рішення, пов'язані з вшануванням УПА на державному рівні в Україні, регулярно стають предметом гострих дискусій між двома країнами.