"Ми за це платимо": Німеччина вимагає від США негайно зняти ліміти для Starlink в Україні

У Німеччині засудив ліміти швидкості Starlink в Україні. У Берліні заявляють, що обмеження мають бути скасовані, адже саме вони оплачують роботу супутникового зв'язку.

Про це повідомляє німецький телеканал ntv з посиланням на слова міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

Що вимагають у Німеччині?

У Берліні наразі не мають повної картини щодо причин запровадження технічних рамок на передовій. Через це німецька сторона готує низку запитань до Вашингтона.

Ці обмеження мають бути скасовані,

– заявив Вадефуль.

Німецький посадовець наголосив, що супутниковий зв'язок на фронті має функціонувати стабільно та без перешкод, адже європейські партнери продовжують підтримувати український опір.

І тому ми, звісно, наполягаємо на тому, щоб воно працювало, якщо ми за це платимо. Україні має надаватися повна підтримка й надалі,

– підкреслив дипломат.

Ліміти швидкості та реакція США

Останніми днями українські військові зіткнулися зі складнощами під час керування безпілотниками на швидкостях понад 160 кілометрів на годину. За даними ЗМІ, розпорядження обмежити функціонал супутникової системи для зв'язку на полі бою та ударів надійшло безпосередньо з Білого дому.

Контракт на роботу Starshield для українського війська фінансує Німеччина, і його дія триває до квітня 2027 року. Попри те, що 15 жовтня швидкість частково відновили, обмеження все ще зберігаються, а американський сенатор Том Тілліс уже закликав владу США розслідувати діяльність Пентагону в цьому питанні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ліміти швидкості супутникового зв'язку зірвали низку бойових завдань Сил оборони на Гуляйпільському напрямку. Зокрема, проблеми завадили українським дронам-перехоплювачам полювати на ворожі цілі.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, реагуючи на збої, Ілон Маск заявив, що вирішальне слово щодо систем Starshield належить уряду США та американському президентові, а не комерційному сервісу.