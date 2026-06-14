80-річчя Трампа: чи є юридичні вікові обмеження для президента США

Дональд Трамп 14 червня відзначає свій 80-й день народження. Так, він став найстарішим американським лідером за всю історію США.

У тому, чи є обмеження за віком для посади глави держави в США, розібрався 24 Канал.

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Яка хронологія правління Трампа?

Загалом, Дональда Трампа на посаду глави держави обирали двічі. Так, він вважається 45-м і 47-м президентом США. На момент свого повторного обрання у 2024 році Трампу було 78 років, що зробило його найстаршим президентом в історії країни та перевершило попередній віковий рекорд Джо Байдена, який став главою держави у 77 років.

Якщо Трамп завершить свій президентський термін до січня 2029 року, йому на той момент буде 83 роки. Це знову перевищить показник Байдена, який залишив посаду у 82-річному віці.

Для порівняння, наймолодшим президентом США в історії став Теодор Рузвельт, який розпочав виконання обов'язків у 42 роки.

Водночас у сучасній американській політиці є й значно старші чинні діячі: наприклад, сенатор Чак Грасслі продовжує працювати у Конгресі у віці понад 92 роки, перебуваючи на посаді ще з початку 1980-х.

А серед колишніх високопосадовців США найстаршим є 104-річний Пол Ігнатіус, який свого часу обіймав посаду міністра ВМС в адміністрації Ліндона Джонсона.

Що каже конституція?

Конституція США визначає лише мінімальний віковий поріг для кандидата в президенти – 35 років, тоді як жодних юридичних обмежень щодо максимально допустимого віку для участі у виборах чи перебування на посаді не встановлено.

Попри відсутність вікових обмежень для літніх політиків, 22-га поправка до Конституції обмежує тривалість президентського правління: одна людина не може бути обрана президентом більше ніж два рази.

Як справи зі здоров'ям Трампа?

Очільник Білого дому, за даними медичного звіту, перебуває у хорошому стані здоров’я. Лікарі фіксували лише незначний набряк гомілки та невеликі синці на руках, які пов'язують із віком, частими рукостисканнями та прийомом аспірину. Функції серця, легень і нервової системи в нормі, а також не виявлено психічних чи неврологічних порушень.

Медики підтверджують, що він повністю здатний виконувати президентські обов'язки. Сам Трамп заявив, що обстеження пройшло успішно.

Однак The Washington Post повідомляло, що незалежні лікарі ставлять під сумнів повноту оприлюдненої інформації про "відмінну фізичну форму" американського лідера. До того ж, його кількість візитів до лікарів зросла.