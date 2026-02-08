"Жодна інша країна не вчиняла так": у Словаччині вважають помилкою передачу Україні МіГ-29
- Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 помилковим, оскільки на той час літаки не мали заміни.
- Він підкреслив, що здатність захищати свій повітряний простір є важливою для суверенітету держави і що Словаччина не мала покладатися виключно на допомогу сусідів.
Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що рішення попереднього уряду про передачу Україні винищувачів МіГ-29 стало помилкою. За його словами, на той час літакам не було заміни.
Відповідний допис Пеллегріні опублікував на своїй сторінці в соцмережах.
Чому Пеллегріні вважає рішення помилковим?
Петер Пеллегріні заявив, що спроможність самостійно захищати власний повітряний простір є проявом суверенітету кожної держави.
Саме тому, за його словами, під час перебування на посаді прем'єр-міністра він ухвалив рішення підтримувати словацькі винищувачі МіГ-29 у бойовій готовності доти, доки їхню роль не переймуть американські F-16.
До сьогодні вважаю помилкою те, що Словаччина позбулася своїх МіГів, за які на той час не мала жодної заміни. Жодна інша країна не вчиняла так, щоб після передачі власного озброєння стала покладатися виключно на допомогу своїх сусідів,
– наголосив президент Словаччини.
Пеллегріні відкинув заяви тодішньої правлячої коаліції про те, що винищувачі МіГ-29 були просто "купою брухту". Він додав, що особисто літав на МіГ-29 і літак був повністю здатний виконувати поставлені завдання.
Як президент Словацької Республіки я не буду брати участь у політичних чи кримінальних суперечках, які останніми днями виникли навколо дарування винищувачів. Однак люди в Словаччині мають право знати, чи мав тодішній уряд Гегера, який правив без довіри парламенту, право дарувати наші МіГи Україні,
– підсумував Петер Пеллегріні.
Яка передісторія?
У 2024 році словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".
Однак вже в листопаді 2025 року братиславська обласна прокуратура офіційно закрила справу. Слідчі дійшли висновку, що рішення уряду експрем'єра Едуарда Гегера не містило ознак кримінального правопорушення та не було пов'язане з особистою вигодою посадовців.
Колишній міністр оборони Ярослав Надь, який ухвалював угоду, заявив, що це рішення підтверджує правомірність його дій. Також він очікує вибачень від тих, хто "безпідставно його звинувачував у протиправних рішеннях".