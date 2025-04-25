Союзники США стурбовані планом Трампа дозволити Росії залишити за собою окуповані землі, – CNN

Деякі союзники США переймаються умовами, які адміністрація Трампа просуває для припинення війни в Україні. Крім того, європейці почали готуватися до чергового раунду переговорів на високому рівні між США і Росією.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що непокоїть союзників США у плані Трампа щодо України

Одне з дипломатичних джерел видання заявило, що концепція адміністрації Трампа, представлена минулого тижня в Парижі, передбачає значні жертви з боку Києва, зокрема визнання США Криму російською територією і передачу Україною значних ділянок території Росії.

Чимало дипломатів країн-членів Альянсу заявили, що вони стурбовані тим, що пропонує адміністрація Трампа, оскільки вважають, що такі умови надсилають небезпечний сигнал Владіміру Путіну та іншим світовим лідерам, зокрема Сі Цзіньпіну, про те, що незаконні загарбання можуть бути винагороджені.

Йдеться про фундаментальні принципи міжнародного права. Йдеться про наше власне існування і ослаблення будь-яких гарантій, які моя або інші країни мають для нашої власної незалежності. Якщо одна країна в Європі перебуває під тиском або змушена відмовитися від частини своєї законної території, території, яка була визнана частиною України... якщо одна країна в Європі змушена це зробити, жодна країна в Європі чи деінде не може почуватися в безпеці, в НАТО чи без НАТО,

– заявив один східноєвропейський дипломат в інтерв'ю виданню.

Крім того, пропозиція де-факто визнати Крим російським перекреслила б багаторічну політику США, яка стверджувала, що, попри російську окупацію, півострів є українською територією. Водночас європейські чиновники заявляють, що вони не підуть цим шляхом, залишивши США в ізоляції.

Азійські союзники США також дедалі більше занепокоєні тим, що угода про припинення війни, яка б винагородила Росію після смертоносного конфлікту, може призвести до його завершення.

У приватних розмовах з американськими партнерами азійські дипломати чітко висловили своє занепокоєння щодо глобальних наслідків врегулювання, яке порушує кордони України.

Китай спостерігає. Ми сказали про це адміністрації Трампа. Ми стурбовані тим, як вони можуть сприйняти будь-яке припинення війни, яке, як видається, винагородить Росію за кровопролиття,

– зазначив один з азійських дипломатів.

Які є очікування від зустрічі Віткоффа та Путіна

Водночас наразі вся увага прикута до очікуваної зустрічі спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним у п'ятницю, 25 квітня.

Існують побоювання щодо того, які додаткові обіцянки Путін може дати Віткоффу, щоб завоювати прихильність США.

Щоправда, наразі невідомо, який рівень тиску буде застосований під час четвертої поїздки Віткоффа до Росії, адже США розраховують на швидке завершення війни і те, що американський посол в минулому повторював аргументи Путіна.

У виданні також зауважили, що в четвер, 24 квітня, Трамп висловив невдоволення російським лідером після масованої атаки на Київ, що вони були "не потрібні і дуже невчасні".