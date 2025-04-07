Не розумію, як Україна може вимагати зберегти свої території, – скандальна конгресвумен Спартц

Член Палати представників США від республіканців Вікторія Спартц, яка народилася в Україні, зробила обурливу заяву. Вона вважає, що українці "повинні змиритися з передачею своїх територій Росії".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Конгресвумен Спартц зробила обурливу заяву про війну

Я просто не розумію, як вони (українці – 24 Канал) можуть бути позиціоновані, щоб вимагати зберегти землю. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа,

– заявила вона.

Вказується, що конгресвумен підтримує рішення Дональда Трампа вести переговори з російським диктатором Владіміром Путіним.

"Як я сказала два роки тому, краще вигравати війни настільки швидко, як тільки можете. Затягування зазвичай не дуже добре закінчується для демократії", – сказала вона.

У видання також нагадали, що після ситуації, що сталася між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті, конгресвумен звинуватила президента України в тому, що він нібито надав "ведмежу послугу українському народові" і "образив американського президента".

Також Спартц закликала український народ проголосувати проти чинного голови держави на неоголошених виборах.

"У них будуть вибори, і якщо вони його оберуть, вони втратять решту країни", – заявила вона.

Вказується, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Спартц була прихильником підтримки України з боку США, але минулого року проголосувала проти пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів, звинувативши український уряд у корупції, але при цьому не надавши жодних підтверджень своїм словам.