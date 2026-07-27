Спитаю про це Путіна, – Трамп про передачу Ірану супутникових знімків американських баз

Дональд Трамп відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що Росія надає Ірану супутникові знімки американських баз. Американський лідер зазначив, що обговорить це питання із російським диктатором.

Про це Дональд Трамп заявив під час розмови із пресою на борту літака Air Force One 27 липня.

Як Трамп відреагував на можливе передавання Ірану знімків баз США від Росії?

Журналісти попросили Дональда Трампа відреагувати на слова Володимира Зеленського, що Росія могла передати Ірану у користування супутникові знімки американських баз на Близькому Сході.

Глава Білого дому сказав, що поговорить про це із російським лідером.

Ми дізнаємося, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Навіть якщо це так, то це не мало великого впливу,

– сказав президент США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 липня заявив, що з початку липня Україна фіксує активні супутникові знімання Росією території країн Перської затоки. Йдеться про фотографування із супутників розташованих там американських військових об'єктів. Надалі ці матеріали опиняються в Ірану.

За даними української розвідки, 19 та 20 липня російські супутники знімали чотири авіабази: дві в Бахрейні, а також по одній у Йорданії та Кувейті. Надалі ці матеріали Москва передала Тегерану.