Об этом Дональд Трамп заявил во время разговора с прессой на борту самолета Air Force One 27 июля.

Как Трамп отреагировал на возможную передачу Ирану снимков баз США от России?

Журналисты попросили Дональда Трампа отреагировать на слова Владимира Зеленского, что Россия могла передать Ирану в использование спутниковые снимки американских баз на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома сказал, что поговорит об этом с российским лидером.

Мы узнаем, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Даже если это так, то это не имело большого влияния,

– сказал президент США.

Напомним, Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 25 июля заявил, что с начала июля Украина фиксирует активные спутниковые съемки Россией территории стран Персидского залива . Речь идет о фотографировании со спутников расположенных там американских военных объектов. В дальнейшем эти материалы оказываются в Иране.

По данным украинской разведки, 19 и 20 июля российские спутники снимали четыре авиабазы: две в Бахрейне, а также по одной в Иордании и Кувейте. В дальнейшем эти материалы Москва передала Тегерану.