Китай не працює з сателітами: рішення Трампа відкрили Пекіну зв'язки з Україною

Позиція Китаю у світовій політиці є дуже важлива, адже він "захопив" економічно багато країн. За час каденції Джо Байдена Пекін не був зацікавлений у співпраці з Україною, але зараз ситуація кардинально змінилась.

Пекін, ймовірно, вже не вважає Україну сателітом США через політику Дональда Трампа. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Михайло Савва, зауваживши, що тепер Україна та Китай можуть співпрацювати.

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Китай зацікавився співпрацею з Україною

Позиція Китаю, за словами політолога, є дуже важливою – він дуже жорстко економічно контролює багато країн у світі, які ніколи не підуть проти Пекіну. Китай заявив, що це неприпустимо, якщо США та Росія сядуть за стіл переговорів вирішувати долю Європи без європейських країн.

Те, що пролунало з Китаю – дійсно важлива заява. Китаю є важливі економічні відносини з Україною. Насамперед мовиться про логістику. Україна є своєрідним мостом між Заходом та Сходом, що є перспективно для Китаю,

– наголосив він.

Однак є важливий момент – Китай ніколи не працює з сателітами інших країн. Китайські посадовці останні роки постійно повторювали, що Україна – сателіт США. Однак останні заяви та дії Трампа повністю змінили ситуацію, він фактично відкрив Пекіну можливість співпрацювати з нашою країною.

Цікаво! керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко поділився думкою про те, що Пекін зацікавлений у завершенні війни в Україні для можливості інвестувати гроші в інфраструктуру та брати участь у відбудові країни.

Зауважмо, що нещодавно глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що політика Трампа повертає світ до "закону джунглів" та ставить під загрозу світовий порядок. На його думку, якщо всі держави покладатимуться тільки на силу та егоїзм, першими постраждають слабші країни.

Савва додав, що водночас заява з Китаю не відтягне від нього Росію до США. Економіка країни-агресорки вже фактично інтегрована в економіку Китаю на умовах Пекіну. Для зміни такої ситуації потрібно не лише багато років, а й політичну волю. А політичні системи Росії з Китаєм є набагато ближчі, ніж з США.