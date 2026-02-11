Раніше стверджував інакше: міністр торгівлі США зізнався у візиті на острів Епштейна після суду
- Міністр торгівлі США Говард Лутнік визнав, що відвідав острів Епштейна у 2012 році, незважаючи на попередні заяви про припинення контактів у 2005 році.
- Сенатори закликали Лутніка піти у відставку через суперечливі заяви, але Білий дім заявив про підтримку з боку президента Трампа.
Міністр торгівлі США Говард Лутнік підтвердив, що у 2012 році відвідав острів засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Слова посадовця суперечать його попереднім заявам про припинення контактів із ним ще у 2005 році.
У Конгресі вимагають міністра піти у відставку. Про це повідомило агентство BBC.
Що розповів Міністр торгівлі про свій візит на острів Епштейна?
Під час слухань у Сенаті 10 лютого Лутнік розповів, що відвідав острів разом із дружиною, чотирма дітьми та нянями, де обідали близько години. Документи Міністерства юстиції США підтверджують, що візит відбувся 23 грудня 2012 року – через чотири роки після того, як Епштейна засудили за схиляння неповнолітньої до проституції.
Раніше Лутнік стверджував, що розірвав стосунки з Епштейном у 2005 році. Проте під час свідчень він визнав, що після цього зустрічався з фінансистом ще двічі, зокрема на острові та на окремій годинній зустрічі через півтора року.
Міністр наголосив, що серед мільйонів сторінок оприлюднених документів лише близько 10 листів пов'язують його з Епштейном, і стверджував, що не мав із ним жодних стосунків.
Сенатор-демократ Кріс Ван Голлен критично відреагував на суперечливі заяви Лутніка, наголосивши, що проблема полягає не у правопорушеннях, а в спотворенні масштабу контактів із Епштейном. Конгресмени з обох партій закликали міністра піти у відставку, тоді як Білий дім повідомив, що президент Дональд Трамп повністю підтримує Лутніка.
Наразі Лутніка не звинувачують у жодних правопорушеннях у зв'язку з Епштейном.
Що відомо про справу Епштейна?
Скандальні "файли Епштейна" містять понад 6 мільйонів сторінок документів, зокрема 2000 відео та 180 000 зображень, які викривають деталі злочинів фінансиста. В документах згадують імена різних впливових особистостей у світі, серед них політики, науковці, бізнесмени.
Ім'я Дональда Трампа згадується в документах понад 38 тисяч разів. Попри те, що достовірність звинувачень проти нього залишається сумнівною, демократи вимагають оприлюднення всіх файлів.
За даними ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін згадується у "файлах Епштейна" 1056 разів, а про Москву згадують 9629 разів. Деякі експерти з питань розвідки припускають, що американський мільярдер міг співпрацювати з розвідкою Росії або Радянського Союзу.