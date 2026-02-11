Раніше стверджував інакше: міністр торгівлі США зізнався у візиті на острів Епштейна після суду

Міністр торгівлі США Говард Лутнік підтвердив, що у 2012 році відвідав острів засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Слова посадовця суперечать його попереднім заявам про припинення контактів із ним ще у 2005 році.

У Конгресі вимагають міністра піти у відставку. Про це повідомило агентство BBC.

Дивіться також Один із "файлів" Епштейна розкриває нову і цікаву деталь про його відносини з Трампом, – CNN

Що розповів Міністр торгівлі про свій візит на острів Епштейна?

Під час слухань у Сенаті 10 лютого Лутнік розповів, що відвідав острів разом із дружиною, чотирма дітьми та нянями, де обідали близько години. Документи Міністерства юстиції США підтверджують, що візит відбувся 23 грудня 2012 року – через чотири роки після того, як Епштейна засудили за схиляння неповнолітньої до проституції.

Раніше Лутнік стверджував, що розірвав стосунки з Епштейном у 2005 році. Проте під час свідчень він визнав, що після цього зустрічався з фінансистом ще двічі, зокрема на острові та на окремій годинній зустрічі через півтора року.

Міністр наголосив, що серед мільйонів сторінок оприлюднених документів лише близько 10 листів пов'язують його з Епштейном, і стверджував, що не мав із ним жодних стосунків.

Сенатор-демократ Кріс Ван Голлен критично відреагував на суперечливі заяви Лутніка, наголосивши, що проблема полягає не у правопорушеннях, а в спотворенні масштабу контактів із Епштейном. Конгресмени з обох партій закликали міністра піти у відставку, тоді як Білий дім повідомив, що президент Дональд Трамп повністю підтримує Лутніка.

Наразі Лутніка не звинувачують у жодних правопорушеннях у зв'язку з Епштейном.

Що відомо про справу Епштейна?