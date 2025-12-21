Знайомився з 14-річною дівчинкою: Трамп згаданий у нових файлах Епштейна

В оприлюднених Міністерством юстиції США матеріалах у справі Джеффрі Епштейна фігурує ім’я президента США Дональда Трампа. У документах ідеться про знайомство Трампа з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Знайомство, за твердженням позивачки, організував сам Епштейн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та Мінюст США.

Як Трампа згадують у файлах Епштейна?

Журналісти зазначають, що відповідний епізод описаний у цивільному позові 2020 року, поданому проти спадкоємців Епштейна та Гіслейн Максвелл.

Згідно з матеріалами справи, події могли відбутися у 1990-х роках. У документах стверджується, що Епштейн нібито ліктем штовхнув Трампа та жартівливо поцікавився, чи сподобалася йому зустріч із неповнолітньою. У відповідь Трамп, як сказано в файлах, усміхнувся й кивнув, після чого обидва чоловіки розсміялися. За словами дівчини, вона тоді зніяковіла, однак була надто юною, щоб усвідомити причину такої реакції.

Позивачка також заявляє, що Епштейн протягом багатьох років знущався з неї та чинив психологічний тиск. Водночас жодних обвинувачень безпосередньо проти Дональда Трампа вона не висуває.

Трамп послідовно заперечує будь-які правопорушення: за його словами, Епштейн багато років був його другом, однак вони посварилися приблизно у 2004 році – за два роки до першого арешту фінансиста.

Згадки Трампа у файлах Епштейна і на фотографіях, оприлюднених у п'ятницю, мінімальна. Втім заступник генерального прокурора Тодд Бланш зазначив, що "кілька сотень тисяч" сторінок документів ще не оприлюднені.

У США оприлюднили новий великий масив файлів Епштейна