Знайомився з 14-річною дівчинкою: Трамп згаданий у нових файлах Епштейна
- У матеріалах справи Джеффрі Епштейна згадується, що він познайомив Дональда Трампа з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у 1990-х роках.
- Позивачка стверджує, що Епштейн знущався з неї, але обвинувачення проти Трампа вона не висуває, а сам Трамп заперечує будь-які правопорушення.
В оприлюднених Міністерством юстиції США матеріалах у справі Джеффрі Епштейна фігурує ім’я президента США Дональда Трампа. У документах ідеться про знайомство Трампа з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.
Знайомство, за твердженням позивачки, організував сам Епштейн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та Мінюст США.
Як Трампа згадують у файлах Епштейна?
Журналісти зазначають, що відповідний епізод описаний у цивільному позові 2020 року, поданому проти спадкоємців Епштейна та Гіслейн Максвелл.
Згідно з матеріалами справи, події могли відбутися у 1990-х роках. У документах стверджується, що Епштейн нібито ліктем штовхнув Трампа та жартівливо поцікавився, чи сподобалася йому зустріч із неповнолітньою. У відповідь Трамп, як сказано в файлах, усміхнувся й кивнув, після чого обидва чоловіки розсміялися. За словами дівчини, вона тоді зніяковіла, однак була надто юною, щоб усвідомити причину такої реакції.
Позивачка також заявляє, що Епштейн протягом багатьох років знущався з неї та чинив психологічний тиск. Водночас жодних обвинувачень безпосередньо проти Дональда Трампа вона не висуває.
Трамп послідовно заперечує будь-які правопорушення: за його словами, Епштейн багато років був його другом, однак вони посварилися приблизно у 2004 році – за два роки до першого арешту фінансиста.
Згадки Трампа у файлах Епштейна і на фотографіях, оприлюднених у п'ятницю, мінімальна. Втім заступник генерального прокурора Тодд Бланш зазначив, що "кілька сотень тисяч" сторінок документів ще не оприлюднені.
У США оприлюднили новий великий масив файлів Епштейна
Міністерство юстиції США розпочало оприлюднення великого масиву документів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном, що містять свідчення, угоди про імунітет та інші внутрішні матеріали.
Нові матеріали містять фото картини з Біллом Клінтоном у жіночій сукні та Епштейна з Майклом Джексоном, а також документи, які можуть розкрити зв'язки фінансиста з впливовими особами.