Геополітика Близький Схід Після понад 20 попереджень: американці скинули ракету на торгове судно, яке прямувало до Ірану
31 травня, 09:31
2

Після понад 20 попереджень: американці скинули ракету на торгове судно, яке прямувало до Ірану

Тетяна Бабич

Військові США продовжують рішуче діяти на Близькому Сході. 29 травня американці вдарили по комерційному судну Lian Star під прапором Гамбії в Оманській затоці.

Про таке поінформували в Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM).

До теми Трамп погрожує кожному 11-му жителю планети, – CNN

Що відомо про удар американців по судну?

Військові США заявили, що суховантаж рухався у напрямку Ірану та намагався порушити встановлену США морську блокаду після початку ескалації з Тегераном. 

За інформацією CENTCOM, екіпаж судна не реагував на численні попередження. Після цього авіація США вдарила по машинному відділенні ракетою AGM-114 Hellfire, що призвело до зупинки судна. Так, суховантаж припинив рух у бік Ірану. 

Також у командуванні зазначили, що це вже шостий подібний випадок застосування сили проти суден, які намагалися прорвати блокаду з 13 квітня. 

Водночас, за даними Associated Press із посиланням на американського посадовця, судно Lian Star після ураження залишилося дрейфувати в Оманській затоці. При цьому американські сили абордаж не проводили.

Нагадаємо, надвечір 26 травня стало відомо, що біля узбережжя Оману стався вибух на танкері, через що в море витекло пальне. Загалом же, повідомлялося, що Іран спільно з Оманом нібито домовлялися про спільне стягнення оплати за прохід суден Ормузькою протокою. 

Дональд Трамп у відповідь на це пригрозив Оману, заявивши, що країна повинна "діяти як інші держави", інакше США "доведеться їх підірвати". Водночас Іран наголошує, що контроль над Ормузькою протокою не належить США і має здійснюватися у взаємодії з Оманом.

Пов'язані теми:

Авіація Флот Конфлікт між США та Іраном Іран
Новини США