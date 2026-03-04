США та Еквадор почали спільну операцію проти наркотерористів
- Військові США та Еквадору розпочали спільну операцію проти терористичних організацій наркоторговців в Еквадорі.
- Командувач SOUTHCOM генерал Френсіс Донаван високо оцінив відданість еквадорських збройних сил у боротьбі з наркотерористами.
У вівторок, 3 березня, військові США спільно зі збройними силами Еквадору розпочали боротьбу із терористичними організаціями наркоторговців в країні.
Про це повідомило Південне командування США (SOUTHCOM).
Читайте також У моєму списку пріоритетів війна Росії в Україні – дуже високо, – Трамп
Що відбувається в Еквадорі?
Військові США та Еквадору почали спільну операцію проти визнаних терористичних організацій в Еквадорі.
Разом ми вживаємо рішучих заходів для боротьби з наркотерористами, які вже давно сіють терор, насильство та корупцію серед громадян усієї півкулі,
– йдеться в заяві.
Командувач SOUTHCOM генерал Френсіс Донаван високо оцінив "непохитну відданість еквадорських збройних сил цій боротьбі, їх мужність і рішучість, виявлені в ході дій проти наркотерористів у їхній країні".
Варто зазначити, що спільні дії військових США і Еквадору передбачають не лише морські перехоплення, а й координацію сухопутних операцій для виявлення лабораторій та логістичних баз у джунглях.
США та Еквадор оголосили війну наркотерористам: дивіться відео
Нагадаємо, ще в січні цього року президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові можуть завдати наземних ударів по наркокартелях "де завгодно" – зокрема на території Мексики, Венесуели та Колумбії. За його словами, завдяки військовим ударам по суднах з наркотиками вдалося перехопити 97% морського наркотрафіку. Тепер він хоче досягти такого ж результату "на суші".
У Мексиці також триває боротьба з картелями
Нещодавно в Мексиці ліквідували Немесіо Осегеру – одного з найбільш розшукуваних наркоторговців світу, більш відомого як "Ель Менчо".
Також мексиканські правоохоронці затримали двох імовірних учасників картелю. Під час операції у бойовиків було вилучено значну кількість зброї та бронетехніки, зокрема ракетні установки, які здатні уражати літаки та броньовані цілі.
Масштабна операція федеральних сил безпеки спричинила хвилю насильства одразу в кількох регіонах країни. Внаслідок зіткнень із представниками наркокартелю почалися блокування доріг, підпали транспорту та нападів на підприємства.