США хочуть, аби Росія віддала ЗАЕС, – Bloomberg

Адміністрація Трампа вважає, що Росія має повернути Україні Запорізьку АЕС, яку окупанти захопили на початку свого повномасштабного вторгнення. У такому разі США зможуть контролювати цей об'єкт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У США вирішують долю Запорізької АЕС

Якщо ЗАЕС після завершення війни залишиться на підконтрольній Україні території, то нею зможуть керувати Сполучені Штати. Електроенергія, яку вироблятиме АЕС, зможе надавтися обом сторонам.

Джерела видання, які повідомили про цю позицію США додали, що деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.

Раніше мирний план адміністрації Трампа пропонував зробити Запорізьку АЕС нейтральною територією. Ще тоді у США висловилися, що станція може працювати як для України, так і для окупованих Росією областей, що могло б сприяти завершенню війни.