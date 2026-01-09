У США придумали роздати гренландцям гроші, щоб ті віддали країну: які це суми
- Адміністрація Трампа розглядає можливість виплат гренландцям для їх виходу зі складу Данії та приєднання до США.
- Ідеться про тисячі доларів на людину, загалом же – про майже 6 мільярдів доларів.
Америка серйозно націлена отримати Гренландію. І хоча влада Данії заявляла, що Гренландія не продається, в США думають простимулювати місцевих грошима.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Доктрина Монро 2․0 і розкол НАТО: світ неминуче поглинає епоха агресивних імперій і право сильного
США намагаються підкупити гренландців?
Сам Трамп про це не говорив, але в його адміністрації таку ідею розглядають.
За даними чотирьох джерел, знайомих із цим питанням, офіційні особи США обговорювали можливість одноразових виплат гренландцям у рамках спроби переконати їх вийти зі складу Данії та потенційно приєднатися до Сполучених Штатів. Хоча точна сума в доларах та логістика будь-яких платежів незрозумілі, офіційні особи США, включаючи помічників Білого дому, обговорювали цифри від 10 тисяч до 100 тисяч доларів,
– мовиться в статті Reuters.
Звісно, це принизливо.
Зараз на острові живуть 57 тисяч людей. Виплати можуть сягнути майже 6 мільярдів доларів.
"Одне з джерел, знайоме з обговореннями в Білому домі, повідомило, що внутрішні дискусії щодо одноразових виплат не є чимось новим. Однак, за його словами, останніми днями вони стали серйознішими, і помічники розглядають дорожчі варіанти, зокрема, реальну можливість отримання виплати в розмірі 100 тисяч доларів на людину", – указало ЗМІ.
Днями речниця Лівітт заявила: Трамп та його помічники з національної безпеки "розглядають, як виглядатиме потенційна покупка".
Показуємо Гренландію на карті світу
Навіть якщо Америка не піде на прямий підкуп, у США все одно обговорюють цю тему.
Навіщо Америці Гренландія?
- Трамп пояснює, що цього вимагає національна безпека і стратегія. У США не відкидають і військового втручання, але нібито віддадуть перевагу дипломатії.
- Джерела ЗМІ кажуть: помічники Білого дому "прагнули перенести імпульс, отриманий після операції Мадуро, на досягнення інших давніх геополітичних цілей Трампа".
- До того ж захоплення чи отримання Гренландії, хай як воно виглядатиме, вкладається в логіку "Це наша півкуля". В цьому дусі не так давно висловився Трамп.