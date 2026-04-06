До "пекла" лишилися лічені години: США та Іран обговорюють можливість 45-денного перемир'я

У середу, 8 квітня, спливає дедлайн, який Дональд Трамп висунув Ірану. Якщо до цього часу сторонам не вдасться дійти консенсусу, конфлікт на Близькому Сході може ще більше загостритися.

США, Іран та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного перемир'я, яке може призвести до остаточного завершення війни. Про це пише Axios.

Чи вдасться США та Ірану домовитися про перемир'я?

Шанси досягти часткової угоди протягом наступних 48 годин невеликі.

Відомо, що переговори про перемир'я відбуваються через посередників у Пакистані, Єгипті та Туреччині, а також через обмін текстовими повідомленнями між спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Офіційний представник США заявив, що адміністрація Трампа останніми днями передала Ірану кілька пропозицій, але іранська сторона їх поки не прийняла.

Посередники обговорюють дворівневу угоду:

перший етап – можливе 45-денне перемир'я, під час якого буде узгоджено постійне завершення війни. Перемир'я може бути продовжене, якщо переговори потребуватимуть більше часу.

другий етап – остаточна угода про завершення війни. Посередники вважають, що повне відкриття Ормузької протоки та вирішення питання високозбагаченого урану Ірану (його вивезення або розбавлення) можливі лише в межах фінальної угоди.

Посередники попередили Іран, що часу майже не залишилося, і найближчі 48 годин є останнім шансом уникнути масштабних руйнувань. Водночас іранська сторона публічно зберігає жорстку позицію та відмовляється від поступок. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили в неділю, 5 квітня, що ситуація в Ормузькій протоці "ніколи не повернеться" до довоєнного стану, особливо для США та Ізраїлю.

