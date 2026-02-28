Відомо, яку зброю застосував Іран проти США

Під час нової війни на Близькому Сході сторони обмінялися ударами. Спершу Америка атакувала Іран, потім той відповів.

Деталі передає NBC News. Утім, чим саме били американці та ізраїльтяни, поки не ясно.

Чим Іран обстріляв США?

Іран у відповідь атакував численні військові об'єкти США на Близькому Сході. Зокрема, іранське державне телебачення заявило про "одночасний удар по 4 основних американських базах важкими ракетами Корпусу вартових іранської революції".

Авіабаза Аль-Удейд в Катарі, база Аль-Салем в Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в Об'єднаних Арабських Еміратах і база П'ятого флоту США в Бахрейні стали цілями іранських ракетних ударів,

– сказано там.

Цікаво! Деякі республіканці висловили стурбованість тим, що Конгрес не давав дозвіл на військові дії на Близькому Сході.

Іран пообіцяв Америці нищівні дії у відповідь – серйозніші, ніж влітку 2025-го. Будь-яка військова база, яку використовують для нападу на Іран, буде мішенню, висловилися там.

"Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зв'язався з міністрами закордонних справ Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту, Бахрейну та Іраку та попередив їх не дозволяти США та Ізраїлю використовувати їхню територію для нападу на Іран, інакше вони можуть стати "законними цілями", – пишуть NBC News.

Журналісти акцентували: Іран фактично у війні з усіма своїми сусідами. До речі, режим аятолл відповів не тільки балістичними ракетами, але й "Шахедами".

Безпілотниками двічі вдарили по Бахрейну, де досі палає пожежа. Натомість Ізраїль бив по пускових установках балістичних ракет іранців.

"За словами двох американських чиновників, досі в ході військової операції в Ірані Ізраїль атакував іранських лідерів, тоді як США атакували балістичні ракети та ядерну програму Ірану", – пише ЗМІ.

У США кажуть, що поки немає інформації щодо можливих загиблих. Водночас медіа вказують, що Америка ще не переживала стільки ударів по стількох своїх базах.