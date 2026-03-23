Трамп заборонив бити по Ірану 5 днів: США та Іран провели "успішні переговори"
- Трамп оголосив про п'ятиденну паузу в ударах по Ірану після успішних переговорів щодо завершення бойових дій.
- Переговори між США та Іраном тривали два дні, і обидві сторони продовжать діалог протягом тижня для врегулювання конфлікту.
США та Іран провели продуктивні переговори щодо завершення бойових дій на Близькому Сході. Удари по критичній інфраструктурі іранського режиму мають припинитись на 5 днів.
Про це заявив Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social.
Що відомо про переговори США та Ірану?
Дипломатичні перемовини між американцями та іранцями тривали два дні. За словами Трампа, діалог відбувся "дуже добре та продуктивно" й був спрямований на досягнення певного врегулювання збройної напруги на Близькому Сході.
З огляду на позитивний перебіг перемовин Трамп ухвалив рішення тимчасово призупинити заплановані військові удари по іранській енергетичній інфраструктурі, зокрема електростанціях – мовиться про п'ятиденну паузу.
Відомо, що діалог Ірану та США щодо припинення військових дій на Близькому Сході триватиме протягом тижня.
Допис Трампа у Truth Social / Скриншот
Важливо! Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу раніше зауважив, що США готуються до можливих переговорів із Іраном, оскільки прагнуть вчасно зупинити ескалації конфлікту. За його словами, втрати у світовій економіці та безпосередньо у Штатах є значно більшими ніж раніше озвучені американські цілі.
Чому США вирішили вести переговори із Іраном?
Аби посилити тиск на Штати та світову економіку Іран пригрозив мінувати не лише Ормузьку протоку – головний шлях транспортування нафти з країн Перської затоки, а й, власне, саму Перську затоку.
Внаслідок блокування ключових водних шляхів для всього регіону ціни на нафту і газ з неймовірною швидкістю летять вгору.
Виконуючий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол зауважив, що нині через конфлікт США та Ірану ситуація на нафтовому ринку серйозніша, ніж під час криз 1973 та 1979 років.
Через блокування Іраном Ормузької протоки Пакистан, Бангладеш, Тайвань, Китай та Японія, стикаються з газовим дефіцитом і змушені шукати альтернативні джерела енергії чи зменшувати споживання.
Також через ситуацію на Близькому Сході ціни на газ у Європі зросли до 750 – 800 євро за тисячу кубічних метрів.