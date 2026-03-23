Трамп заборонив бити по Ірану 5 днів: США та Іран провели "успішні переговори"

США та Іран провели продуктивні переговори щодо завершення бойових дій на Близькому Сході. Удари по критичній інфраструктурі іранського режиму мають припинитись на 5 днів.

Про це заявив Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social.

Що відомо про переговори США та Ірану?

Дипломатичні перемовини між американцями та іранцями тривали два дні. За словами Трампа, діалог відбувся "дуже добре та продуктивно" й був спрямований на досягнення певного врегулювання збройної напруги на Близькому Сході.

З огляду на позитивний перебіг перемовин Трамп ухвалив рішення тимчасово призупинити заплановані військові удари по іранській енергетичній інфраструктурі, зокрема електростанціях – мовиться про п'ятиденну паузу.

Відомо, що діалог Ірану та США щодо припинення військових дій на Близькому Сході триватиме протягом тижня.



Допис Трампа у Truth Social / Скриншот

Важливо! Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу раніше зауважив, що США готуються до можливих переговорів із Іраном, оскільки прагнуть вчасно зупинити ескалації конфлікту. За його словами, втрати у світовій економіці та безпосередньо у Штатах є значно більшими ніж раніше озвучені американські цілі.

Чому США вирішили вести переговори із Іраном?