Сенатор Грем просить Ізраїль більше не бити по нафтовій інфраструктурі Ірану

Американський сенатор Ліндсі Грем попросив Ізраїль не завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану. За словами республіканця, це необхідно задля майбутнього іранського народу.

Про це Ліндсі Грем написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Що написав Грем у зверненні до Ізраїлю?

Ліндсі Грем зазначив, що ізраїльські союзники показали "дивовижні здібності", коли справа доходить до повалення кривавого режиму в Ірані. Сенатор висловив вдячність ізраїльтянам за це з боку Америки.

Водночас республіканець застеріг, що незабаром настане день, коли "іранський народ буде керувати власною долею, а не режим кровожерливого аятоли".

У цьому відношенні, будь ласка, будьте обережні з вибором цілей. Наша мета – звільнити іранський народ таким чином, щоб це не позбавило його шансів розпочати нове та краще життя після падіння цього режиму,

– підкреслив Грем.

Сенатор наголосив, що нафтова економіка Ірану буде важливою для цих зусиль.

До речі, нещодавно ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу закликав іранців виступити проти свого режиму аятоли. На думку очільника уряду Ізраїлю, нинішні події з операцією "Епічна лють" можуть стати шансом для іранського народу.

