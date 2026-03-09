Об этом Линдси Грэм написал на своей странице в соцсети Х.

Что написал Грэм в обращении к Израилю?

Линдси Грэм отметил, что израильские союзники показали "удивительные способности", когда дело доходит до свержения кровавого режима в Иране. Сенатор выразил благодарность израильтянам за это со стороны Америки.

В то же время республиканец предостерег, что вскоре наступит день, когда "иранский народ будет управлять собственной судьбой, а не режим кровожадного аятоллы".

В этом отношении, пожалуйста, будьте осторожны с выбором целей. Наша цель – освободить иранский народ таким образом, чтобы это не лишило его шансов начать новую и лучшую жизнь после падения этого режима,

– подчеркнул Грэм.

Сенатор отметил, что нефтяная экономика Ирана будет важной для этих усилий.

Кстати, недавно израильский премьер Беньямин Нетаньяху недавно призвал иранцев выступить против своего режима аятоллы. По мнению главы правительства Израиля, нынешние события с операцией "Эпическая ярость" могут стать шансом для иранского народа.

Что известно об ударах Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана?