Рекордний бюджет: Пентагон вимагає понад 200 мільярдів на війну з Іраном, – WP

У США готуються до різкого збільшення витрат на війну з Іраном. Пентагон уже звернувся із запитом на понад 200 мільярдів доларів.

Це може стати одним із найбільших військових бюджетів за останні роки. Про це пише The Washington Post.

Що відомо про рекордні витрати на війну?

Міністерство оборони США звернулося до Білого дому із запитом на виділення понад 200 мільярдів доларів для фінансування війни проти Ірану. Йдеться про кошти, які мають бути погоджені та затверджені Конгресом США.

За даними американського медіа, запит включає фінансування як безпосередніх бойових операцій, так і поповнення запасів озброєння, які активно витрачаються під час інтенсивних бойових дій останніх тижнів.

Очікується, що ця сума стане однією з найбільших у сучасній історії військових витрат США. Для порівняння, витрати на окремі етапи попередніх воєн були меншими, що підкреслює масштаб нинішнього конфлікту.

Водночас у Вашингтоні вже прогнозують складні політичні дискусії. Частина американських політиків сумнівається, що Конгрес підтримає такий обсяг фінансування, особливо на тлі неоднозначного ставлення суспільства до війни. У Білому домі також визнають, що шанси на повне схвалення запиту можуть бути невисокими. Деякі чиновники вже заявляють про можливий серйозний політичний конфлікт навколо цього питання.

Причиною різкого зростання витрат є інтенсивність бойових дій. За оцінками експертів, лише за перший тиждень кампанії США витратили понад 11 мільярдів доларів, і ця сума продовжує швидко зростати.

Аналітики також звертають увагу, що навіть виділення таких коштів не гарантує швидкого нарощування виробництва озброєнь. Американський оборонно-промисловий комплекс має обмеження, які можуть вплинути на темпи постачання техніки.

На тлі цього війна з Іраном уже має значний вплив не лише на безпекову ситуацію, а й на світову економіку – зокрема через зростання цін на енергоносії та нестабільність на ринках.

Якими можуть бути наслідки війни з Іраном?