"Вони вже погодилися на все": Трамп заявив, що Іран нібито припинить збагачення урану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито погодився припинити збагачення урану, що може стати проривом у тривалих переговорах. За його словами, сторони вже узгодили більшість ключових пунктів майбутньої угоди.

Про це Трамп повідомив американське медіа NewsNation. Водночас офіційний Тегеран поки не підтверджував таких домовленостей.

Що відомо про відмову Ірану від ядерної програми?

Трамп заявив про можливий прорив у переговорах з Іраном щодо його ядерної програми. За його словами, Тегеран погодився припинити збагачення урану, що є ключовою вимогою Вашингтона.

Він наголосив, що Іран також готовий співпрацювати у питанні подальшої долі вже накопиченого збагаченого урану. Серед варіантів розглядається його вивезення за межі країни або ж "розбавлення" до безпечного рівня під міжнародним контролем.

Іран погодився призупинити свою ядерну програму на невизначений термін. Більшість основних пунктів уже узгоджена, і це відбудеться досить швидко,

– заявив Дональд Трамп.

Американський лідер також підкреслив, що США не планують розблоковувати заморожені іранські активи, попри попередні повідомлення у ЗМІ. Він заперечив інформацію про можливе виділення Ірану 20 мільярдів доларів в обмін на ядерні поступки. Переговори між сторонами можуть продовжитися вже найближчими вихідними, і, за словами Трампа, вони перебувають на фінальному етапі. Він не виключив особистої участі у зустрічах, які, ймовірно, відбуваються за участі міжнародних посередників.

Водночас Іран офіційно не підтвердив заяви американського президента щодо припинення збагачення урану. Сторони також ще мають узгодити терміни можливих обмежень: США наполягають на 20 роках, тоді як Іран пропонує значно коротший період.

Крім того, обговорюється формат контролю над ядерною інфраструктурою Ірану. Зокрема, йдеться про переведення всіх об’єктів у надземний формат і припинення роботи підземних ядерних комплексів.

