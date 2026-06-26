Трамп звинуватив Іран у "безглуздому" порушенні перемир'я з США

Дональд Трамп 26 червня заявив, що Іран порушив перемир'я, яке було укладено із США. Американський лідер назвав цей вчинок "безглуздим".

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

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Що написав Трамп про порушення перемир'я з боку Ірану?

Президент США зазначив, що Іран випустив щонайменше 4 безпілотники одностороннього застосування по суднах, що перетинали Ормузьку протоку.

"Один із безпілотників щільно врізався у верхню палубу великого та дуже дорогого вантажного судна. Було завдано пошкоджень, але судно змогло продовжити свій шлях", – написав Трамп.

Водночас він наголосив, що американські військові збили ще три іранські безпілотники.

Очевидно, що це безглузде порушення нашої угоди про припинення вогню,

– резюмував Дональд Трамп.



Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні угоди про перемир'я / Скриншот допису президента США з соцмережі Truth Social

Нагадаємо, 22 червня представники Ірану та США завершили перший раунд переговорів щодо остаточної мирної угоди. Сторони узгодили дорожню карту для ухвалення договору протягом наступних 60 днів та створили окремий канал зв'язку, щоб запобігти інцидентам у районі Ормузької протоки.

А 18 червня США та Іран підписали Меморандум про порозуміння. Це сталося у цифровому форматі.