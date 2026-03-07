США та Катар ведуть переговори про покупку українських дронів P1-Sun, – ЗМІ

Сполучені Штати та Катар вже ведуть переговори про покупку українських дронів-перехоплювачів P1-Sun для знешкодження іранських безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляють агентство Reuters та Associated Press. Такою зброєю зацікавилися на тлі ескалації на Близькому Сході.

Що хочуть закупити в України?

За даними ЗМІ, українські виробники повідомляють про можливість експорту дронів-перехоплювачів у великих обсягах на тлі запитів з боку Сполучених Штатів та деяких країн Близького Сходу, зокрема, йдеться про Катар.

Зараз, коли Іран запускає безпілотники по союзниках США в Перській затоці та за її межами у відповідь на інтенсивні удари США та Ізраїлю, Україна сподівається, що криза на Близькому Сході збільшить її вплив на союзників,

– пише Reuters.

Зазначається, що такі дрони розглядають як ефективний та економічно вигідний спосіб протидії атакам безпілотникам, оскільки ракет здебільшого коштують мільйони доларів, що ускладнює оборону від тих чи інших ударів.

Україна натомість, за даними AP, прагне отримати високоякісне озброєння, яке не здатна виготовляти самостійно, пропонуючи вищезгаданий досвід США та їхнім партнерам з країни Перської затоки на тлі ескалації.

Зокрема, українська компанія SkyFall, яка спеціалізується на розробці, проєктуванні та виробництві безпілотних авіаційних комплексів, за даними ЗМІ, заявляла, що готова до експортну необхідних озброєнь іншим країнам.

Згідно з оприлюдненою інформацією, їхній дрон-перехоплювач з моменту використання 4 місяці тому збив понад 1,5 тисячі дронів-камікадзе типу "Шахед" та безпілотників інших типів у повітряному просторі України.

"Компанія готова надати будь-яку необхідну допомогу, якщо ми отримаємо зелене світло від нашого уряду" – запевнили там, наголосивши, що готові до експорту, якщо це не вплине на обороноздатність України від атак.

Наголошують, що головний редактор Defense Express Олег Катков зазначав, що хоч інші країни можуть створювати безпілотники-перехоплювачі, Україна має єдину систему серійного виробництва, яка вже випробувана на війні.

"Якщо співпраця з партнерами буде успішною, Україна може стати новим гравцем у сучасній війні, хоча незрозуміло, чи зможе її промисловість масштабуватися, щоб вийти на світові ринки", – пише Associated Press.

Що цьому передувало?

Володимир Зеленський заявляв, що Україна може поділитися зі союзниками досвідом боротьби з БпЛА та власними технологіями перехоплення. До Києва вже звернулися партнери з Близького Сходу, Європи та США.

The Telegraph писало, що для Дональда Трампа може бути вигідною угода про обмін озброєнням, зокрема, це стосується дронів-перехоплювачів, оскільки це допоможе зменшити ризики для країн Близького Сходу.

До слова, за підсумками конкурсу Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла українська компанія UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).