Іран міг знищити половину авіапарку рідкісних літаків США: є фото, які це фактично підтверджують

Іран міг знищити рідкісні американські літаки РЕБ EC-130H Compass Call, які перебували на базі у Саудівській Аравії. Вони допомагали контролювати повітряну обстановку, придушувати ППО противника.

Варто зауважити, що таких суден є не більше однієї ескадрильї. Як розповів 24 Каналу авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, сучасних розробок навіть менше ніж 10.

Чи вплине ураження літаків на ситуацію на Близькому Сході?

Хоча знищення американських літаків не є офіційно підтвердженим, такий розвиток подій цілком можливий. Більшість баз США не облаштована системами радіоелектронної боротьби, які могли б зменшувати точність ударів, або системами, які б протидіяли ударним безпілотникам.

Завдяки тому, що американські об'єкти не захищені такими засобами, вони піддаються легкому знищенню з боку ворога, тому потенційно Іран міг знищити ці літаки.

"Я думаю, це реально, бо є низка фото, які цілком ймовірно підтверджують удар. Якщо мислити логічно, то для Ірану це не буде проблемою, бо вони уже знищували дороговартісні радари, системи. Тому у цьому немає нічого дивного", – підкреслив Анатолій Храпчинський.



Ймовірне місце удару Ірану по базі США у Саудівській Аравії / Фото іранських ЗМІ

На США це критично не вплине, бо країна може побудувати такі літаки, звісно, знадобиться час на роботу, але загалом ми бачимо тенденцію до змін. Уже зараз світ прямує до того, щоб більше використовувати малі системи, тобто малі літаки, які контролюватимуть повітряний простір.

Зверніть увагу! У Defence Express зазначили, що пошкодження могли зазнати одразу два рідкісні літаки радіоелектронної боротьби EC-130H Compass Call. Ймовірно, відбулося влучання іранської балістики. Загалом таких літаків побудовано 14, але у використанні може бути від 2 до 4. Тобто одним ударом фактично знищено половину авіапарку цих літаків.

Цікаво, що після удару зі США вилетіли два новіші літаки EA-37B Compass Call. Фактично це підтверджує ураження, адже літаки, ймовірно, прямували на заміну знищеним.

У Defence Express також повідомили, що EC-130H Compass Call є досить старим літаком. Він здійснив свій перший політ у 1981 році, а надійшов в експлуатацію у 1983 році. Якщо ураження справді відбулося, то, ймовірно, ці літаки спишуть, щоб не витрачати ресурси на ремонт літака, у якого спливає термін експлуатації.

За словами авіаексперта, кардинально ситуація на Близькому Сході зараз не зміниться, так само не буде кардинального впливу на спроможності США. Ба більше, сьогодні основні операції американських та ізраїльських повітряних сил завершені.

Ці літаки були особливо потрібні у перші дні, коли здійснювали точкові удари по великій кількості цілей, коли одночасно підіймалися близько 200 літаків. Сьогодні війна на Близькому Сході має дещо інший характер.

