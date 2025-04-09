США ризикують втратити зброю для стримування Китаю через конфлікт у Ємені, – NYT

Через постійну залученість у конфлікти на Близькому Сході, зокрема в Ємені, США ризикують виснажити свої запаси зброї, необхідної для стримування Китаю. Це може підірвати здатність американських військових підтримувати необхідний баланс.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Трамп показав кадри авіаудару по десятках хуситів у Ємені

Чому США може не вистачити зброї для стримування Китаю

Високопосадовці армії США стурбовані, що Пентагону невдовзі доведеться перекинути високоточну зброю високої дальності з Азіатсько-Тихоокеанського регіону на Близький Схід. Джерела видання зазначають, що на це значною мірою впливає бомбардування Ємену, яке було розпочате за указом президента Дональда Трампа.

У виданні зазначають, що розгортання американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході після війни Ізраїлю та Гази в жовтні 2023 року, а також атаки бойовиків-хуситів на судна в Червоному морі, стали причиною зниження спроможностей США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Крім того, високий робочий темп та інтенсивні атаки змушують американських військових працювати за умов, коли проблематичним стає навіть базове обслуговування техніки.

Чому США потрібно укріпити свої позиції в Азії

Міністр оборони США Піт Гегсет та його заступниця Елбрідж Колбі, заявили, що Штатам повинні зосередитися на зміцненні своїх позицій в Азії, щоб мати можливість стримувати зростаючі військові амбіції Китаю.

Вони також зазначають, що підтримка України та довгі військові кампанії на Близькому Сході виснажили запаси США, що робить Америку менш готовою до нових конфліктів у регіоні.

Очікується, що найближчими днями адмірал Семюель Папаро виступить перед Конгресом, де обговорюватиметься питання бойової готовності американських військових.

Йому, ймовірно, доведеться пояснити, як Пентагон планує розподіляти ресурси в умовах можливої ескалації конфліктів в Ізраїлі та інших країнах регіону.