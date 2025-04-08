Америка йде з Європи: Пентагон може вивести половину військових зі Східної Європи, – NBC

У США думають вивести частину своїх військових зі Східної Європи. Є побоювання, що це рішення підбадьорить Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC.

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Навіщо США хочуть вивести війська з Європи

У 2022 році Байден відправив у Східну Європу 20 тисяч військових, які мали зміцнити кордони НАТО після нападу Росії на Україну. Тепер же США можуть повернути половину цих сил.

Ідеться передусім про Румунію та Польщу. Але це викликає занепокоєння на обох континентах, оскільки Америка ніби відвертається від давніх союзників.

На думку експертів, росіяни оцінять скорочення чисельності американських сил як послаблення стримування, і це посилить їхню готовність різними способами втручатися в Європу. Наразі в Європі дислокуються близько 80 тисяч американських військових.

Нова адміністрація Трампа вважає, що слід приділяти більше уваги Китаю, мовляв, Індо-Тихоокеанський регіон є вищим стратегічним пріоритетом. А тому скорочення присутності військових США у Європі вивільнить ресурси та заощадить гроші для армії. Америка намагається збільшити інвестиції в інноваційне обладнання та зброю.