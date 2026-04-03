Келлог запропонував створити альтернативу НАТО й допустив участь України

Колишній спецпредставник президента США в Україні, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог заявив, що роль НАТО може потребувати переосмислення. Він розкритикував Альянс за слабку реакцію під час конфлікту США з Іраном.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Що Келлог заявив про ефективність НАТО?

Келлог зазначив, що організація, на його думку, проявила нерішучість, і допустив можливість створення нової оборонної моделі замість нинішньої.

НАТО перетворюється на боягузів… Можливо, нам потрібне нове НАТО, нова оборонна структура,

– сказав Келлог.

Келлог запропонував розглянути формування альтернативного союзу за участі Японії, Австралії та окремих європейських держав.

"Переосмислити оборонні структури, які ми маємо, можливо, створити їх з Японією та Австралією, а також з деякими з тих європейських країн, які готові вступити у війну, такими як нова, знову залучена Німеччина чи Польща. Навіть Україна, яка також проявила себе як хороший союзник", – зазначив генерал-лейтенант у відставці.

Крім того, генерал нагадав про положення статті 13 Північноатлантичного договору, яка передбачає можливість виходу країни з Альянсу через рік після офіційного повідомлення.

Колишня заступниця радника з національної безпеки Вікторія Коутс додала, що НАТО продемонструвало свою "незначність", оскільки не змогло впоратися з найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. Йдеться про війну Росії проти України.

Європа теж розглядає варіант створення альтернативи НАТО