Келлог запропонував створити альтернативу НАТО й допустив участь України
- Кіт Келлог запропонував створити нову оборонну структуру замість НАТО, залучивши Японію, Австралію та деякі європейські країни, включаючи Україну.
- Він розкритикував НАТО за нерішучість і нагадав про можливість виходу з Альянсу через положення статті 13 Північноатлантичного договору.
Колишній спецпредставник президента США в Україні, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог заявив, що роль НАТО може потребувати переосмислення. Він розкритикував Альянс за слабку реакцію під час конфлікту США з Іраном.
Про це він сказав в ефірі Fox News.
Що Келлог заявив про ефективність НАТО?
Келлог зазначив, що організація, на його думку, проявила нерішучість, і допустив можливість створення нової оборонної моделі замість нинішньої.
НАТО перетворюється на боягузів… Можливо, нам потрібне нове НАТО, нова оборонна структура,
– сказав Келлог.
Келлог запропонував розглянути формування альтернативного союзу за участі Японії, Австралії та окремих європейських держав.
"Переосмислити оборонні структури, які ми маємо, можливо, створити їх з Японією та Австралією, а також з деякими з тих європейських країн, які готові вступити у війну, такими як нова, знову залучена Німеччина чи Польща. Навіть Україна, яка також проявила себе як хороший союзник", – зазначив генерал-лейтенант у відставці.
Крім того, генерал нагадав про положення статті 13 Північноатлантичного договору, яка передбачає можливість виходу країни з Альянсу через рік після офіційного повідомлення.
Колишня заступниця радника з національної безпеки Вікторія Коутс додала, що НАТО продемонструвало свою "незначність", оскільки не змогло впоратися з найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. Йдеться про війну Росії проти України.
Європа теж розглядає варіант створення альтернативи НАТО
Високопоставлений європейський чиновник сказав The New York Times, що, на його думку, більшість європейців не вірять, що стаття 5, зобов'язання НАТО щодо колективної оборони, все ще має зуби.
Сьогодні Європа суттєво збільшила свої витрати на оборону. Це пов'язано не лише з війною в Україні, а й з вимогою Трампа це зробити.
Водночас дослідження вказують, що Європа цілком може утворити власний Альянс на інфраструктурі НАТО, якщо його не стане. Такий перехід буде коштувати близько 1 трильйона доларів на 25 років, а також 290 мільярдів доларів витрат у короткостроковій перспективі, щоб стримати російську агресію.
Хоча Трамп не погрожує прибрати ядерну парасольку над Європою, навіть цей сценарій вже обговорюється. Франція та Британія посилюють власні ядерні війська, щоб у перспективі не поступатися американським ядерним силам у Європі.
У США зараз говорять про те, що НАТО не допомогло їм в Ірані, зокрема, це повторюють президент Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо. Але, як зазначає колишній посол США у НАТО Ніколас Бернс, Альянс прийшов на допомогу Америці після терактів 11 вересня, яка була жертвою тероризму, але у випадку з Іраном агресором є самі Сполучені Штати.