США всупереч обіцянкам Трампа знову погрожують вийти з переговорів щодо України
- Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США можуть відмовитися від ролі посередника у переговорах між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу у мирних переговорах.
- Речниця Держдепу США Теммі Брюс уточнила, що заяви стосуються досягнення повного, тривалого припинення вогню, а не тимчасових рішень.
Держсекретар Марко Рубіо знову заявив, що США можуть відмовитися від "ролі посередника" між Україною та Росією. За його словами, це може відбутися, якщо сторони не просунуться в переговорах про мир.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Чому США можуть вийти з переговорного процесу
За словами Рубіо, "зараз настав час, коли обидві сторони" – Україна та Росія – "повинні висунути конкретні пропозиції щодо припинення конфлікту".
Рішення про те, як діяти далі, тепер належить президенту (Трампу – 24 Канал). Якщо прогрес не буде досягнутий, ми відмовимося від ролі посередників у цьому процесі,
– йдуться в заяві.
Водночас речниця Держдепу США Теммі Брюс під час брифінгу не уточнила, про які часові рамки може йтись, однак вона зазначила, що це – "дуже чітка заява" Рубіо.
Згодом Брюс додала, що конкретні пропозиції в заяві стосуються "досягнення повного, тривалого припинення вогню".
"Не триденного, щоб можна було святкувати щось інше. Повне, тривале припинення вогню і закінчення конфлікту", – наголосила речниця.