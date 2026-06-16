Європа насторожена: Трамп заявив про плани щодо війни в Україні на G7

Питання війни Росії проти України знову стало одним із ключових на міжнародному порядку денному після заяв Дональда Трампа на саміті G7 у Франції. Президент США заявив, що після завершення інших криз Вашингтон зосередиться на спробах врегулювання конфлікту.

Європейські союзники Києва побоюються, що це може змінити баланс підходів Заходу до війни та переговорів із Росією. Про це пише Politico.

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Чому Європа боїться "повернення" Трампа?

Під час саміту G7 у французькому Евіан-ле-Бен президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення інших міжнародних викликів його адміністрація приділить більше уваги війні Росії проти України. Він наголосив, що щомісяця у війні гинуть тисячі людей і висловив переконання, що ситуація потребує швидшого політичного рішення.

Європейські союзники України сприйняли заяви Трампа з обережністю. У Брюсселі та столицях ЄС побоюються, що активніше залучення США до переговорів може змінити нинішню стратегію максимального тиску на Росію.

За даними європейських дипломатів, ключовий ризик полягає у можливому відході Вашингтона від узгодженої позиції Заходу.

"Якщо Трамп втрутиться, він може не поділяти європейського погляду на те, як мають проходити переговори, або навіть не хотіти, щоб вони проходили за столом переговорів", – зазначалося в дипломатичних оцінках напередодні саміту.

Водночас частина європейських чиновників визнає, що залучення США залишається критично важливим для будь-якого мирного процесу.

Питання формату майбутніх переговорів стало одним із ключових на полях G7. Європейські лідери наполягають, що Україна має бути повноцінною стороною будь-яких домовленостей, а ЄС і США – координувати свої позиції.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності спільної участі союзників у процесі врегулювання.

Правильний вид переговорів – це переговори, в яких Україна та Росія сидять за столом, а європейці та американці – поруч,

– заявив Макрон.

Що каже Зеленський про можливе втручання Трампа?

Президент України Володимир Зеленський, за даними учасників саміту, обговорював із Трампом можливі шляхи досягнення миру. У Києві наголошують, що участь США залишається визначальною для будь-якого сценарію завершення війни.

Водночас українська сторона підтримує позицію, що будь-які переговори мають базуватися на принципі неприпустимості територіальних поступок.

Також варто зазначити, що ще до початку серйозних перемовин, Трамп дав європейській стороні привід для занепокоєння. 14 червня він провів телефонну розмову із Зеленським, а згодом зателефонував і президенту Росії Володимиру Путіну.

На думку американського президента, Україна та Росія відкриті до переговорів на рівні лідерів.